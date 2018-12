Златният партньор на компаниите

Партньорите в "Некст консулт": Tошко Петков, Иво Дрешков, Орлин Дочев, Максим Колев, Ян Скварил и Емил Вучков

Q&A с Орлин Дочев



Кои са основните сфери, в които работите?



Имаме пет направления:

- стратегическо управление, тоест как една компания да наблегне на силните си страни;

- оперативна ефективност: оптималната компания по оптимален път да стигне до поставените цели;

- човешки ресурси: имаме много силна практика, която няма нищо общо с подбора на хора, а как да държи служителите задоволени и справедливо възнаградени;

- IT: партнираме си със SAP за управление на вътрешни процеси като ERP системи, а за външни като CRM - със Salesforce;

-дигитален маркетинг - използваме дигиталните технологии, за да увеличим търсенето при нашите клиенти.



Какви собствени продукти започнахте да развивате?



Започнахме да инвестираме в наши собствени продукти. Защото, ако облечеш знанията в продукт, всичко много лесно се репликира. Сега приключваме един бизнес консултантски продукт, оформен в Salesforce, и ще го продаваме в цял свят. Вече имаме и два клиента. Също така разширяваме готови продукти на Salesforce с някакви наши модули. Така че ще развиваме този бизнес.

"Фокусът на бизнеса ни е успехът на клиентите", казва просто Орлин Дочев, управляващ партньор на консултантската компания "Некст консулт". В повечето случаи тази фраза би звучала високопарно и дори неискрено. Но при "Некст консулт" се потвърждава от стотиците бизнес проекти на фирмата за български и международни компании от най-различни индустрии. Създадената преди девет години компания покрива няколко основни направления - от IT системи през стратегическо управление и оперативна ефективност, до човешки ресурси и дигитален маркетинг. Основна част от бизнеса е консултиране и изграждане на CRM и ERP системи, като за целта компанията е представител на Salesforce и SAP.Но Дочев и петте други партньори в компанията - Тошко Петков, Иво Дрешков, Максим Колев, Емил Вучков и Ян Скварил, подчертават, че "Некст консулт" няма нищо общо с IT компания, макар и 60% от бизнеса на компанията да идва от внедряване на облачната CRM платформа (CRM - Customer-relationship management, управление на връзките с клиента) на Salesforce - една от най-динамично растящите корпорации в света."Стратегическата ни инвестиция е Salesforce, където се развиваме най-много, но не може да разделим едната част от бизнеса ни от другите. Salesforce не е типичната IT система, при нея без бизнес консултиране не може. Примерно една IT компания не може да я развие, защото трябва да разбираш процесите в дадена фирма, как работи, кои са силните й страни и т.н.", казва Дочев.Дочев създава "Некст консулт" през 2010 г. заедно с Петков и Дрешков. И тримата преди това са работели за големи международни компании като Deloitte, Oracle и Microsoft и след натрупания опит в тях решават да се занимават със собствен бизнес. "Първи излязох от корпоративния свят и си казах, че за да успея, трябва да се обградя с правилните хора. Сега вече сме шестима партньори, тъй като сме отворено партньорство - в момента, когато един наш служител достигне до определено ниво, той ни става партньор", казва Дочев.През годините компанията разширява бизнеса си, като работи с фирми от разнообразни индустрии. Девет години след създаването й "Некст консулт" има портфолио от над 200 клиента, с които по думите на Дочев е работила по 400 - 500 проекта. Според партньорите фирмата без проблеми може да се конкурира с големите консултантски компании по брой на клиентите. "Ние сме фокусирани изцяло върху реалната икономика, не работим в публичния сектор, основната ни идея е да се разраснем към други страни", казва Дочев.Сред клиентите на фирмата са производителят на прозорци, врати и щори "Ролпласт", компанията за PVC профили "Профилинк", един от големите производители на велосипеди - "Макском", Vienna Insurance Group и много други. "Около 80% от компаниите, с които работим, са ориентирани към чуждите пазари", казват от фирмата. Приходите на "Некст консулт" за 2017 г. достигнаха 3.14 млн. лв. при печалба от 417 хил. лв.Според създателите на компанията стилът на работа е уникален за България, като преди началото на партньорството двете страни преминават през интензивни разговори, за да се установи от какво точно има нужда клиентът. Случва се той да търси едно определено нещо - примерно CRM система, но все още да не е готов организационно за такава платформа и затова с помощта на "Некст консулт" преминава през различни етапи, за да се изгради основата за нея. Точно тук идва на помощ опитът на партньорите в различни сфери като стратегическото управление, човешките ресурси и IТ системите. Например в областта на оперативната ефективност компанията използва японската методология 20 Кеys. В сферата на човешките ресурси пък е представител на онлайн платформата за обучения Skillsoft."За да постигнеш едно успешно ERP или CRM внедряване, трябва първо да разбираш от стратегическо управление - какви са силните страни, оптималните процеси и т.н., за да можеш да го направиш работещо, после да мотивираш хората да работят с него и чак най-накрая да автоматизираш процесите с една система. Ето защо големите играчи в областта на бизнес приложенията не са IT фирми, а големите консултантски компании", казва Дочев.Почти две трети от бизнеса на "Некст консулт" в момента идва от внедряване на облачните CRM решения на Salesforce, компания с годишни приходи от над 10 млрд. долара. От началото на работата си с платформата преди пет години досега българската фирма e успяла да стане златен партньор на американския гигант. Подобен статут е важен, защото покрива няколко основни критерия - брой проекти, успешно изпълнение и удовлетвореност на клиента."Казваме, че никога не губим - или учим, или печелим. По този начин достигнахме и до този висок статут на Salesforce - това е една от най-бързо развиващите се компании за всички времена. За да си златен партньор, трябва постоянно да четеш и да учиш нови неща", казва Дочев. От Salesforce извършват одит на златните си партньори на всеки четири месеца и "Некст консулт" е такъв вече от две години. Следващата стъпка е платинен партньор, като от българската компания казват, че са покрили 53% от критериите.За да разраснат бизнеса си в тази сфера, фирмата се разширява към все повече чужди пазари. Вече има представителства в Румъния, Великобритания, САЩ и Швейцария, където работи по различни проекти. "Има огромен потенциал при Salesforce, особено на чуждите пазари. Защото, когато отидеш примерно на британския пазар и кажеш, че се занимаваш с managеment consulting, те ще ти се изсмеят, че това нещо там е измислено. Но покрай Salesforce навлизаме при клиенти като Vodafone и така привличаме и консултантски бизнес", казва Дочев. Следващата стъпка е разработка и на собствени продукти на фирмата, оформени около Salesforce.В момента за "Некст консулт" работят около 60 души на различните пазари, като от фирмата казват, че с разрастването на бизнеса търсят още служители. И подчертават, че при тях няма никакво текучество. "Макар мнозина да казват, че основният проблем в България е липсата на хора, при нас не виждаме такъв проблем. В течение на времето изградихме изключително организационно ниво и обичаме това, което правим. И вярвам, че на хората им е приятно да работят при нас. Изпращаме ги на обучения, постоянно получават нови сертификати, държим да са здрави и съответно промотираме здравословния начин на живот. Мисля, че това е ключово за успеха", казва Тошко Петков.Според Иво Дрешков компанията се нуждаe основно от още бизнес консултанти. "В нашия бизнес много малка част е IT - имаме много добри IT експерти, но основно ни трябват бизнес консултанти. В един типичен проект на Salesforce екипът се състои от трима консултанти и един разработчик. Имаме нужда от хора, които могат да мислят и бързо се ориентират", казва мениджърът. А с добавянето на нови експерти, пазари и проекти, очакванията са бизнесът на "Некст консулт" да се разраства още.