Знам колко ще продадеш

Христо Хаджичонев е завършил Техникума по микропроцесорна техника в Правец, създава компания - "Таурус", после работи в глобалния център на HP и в Experian

© Цветелина Белутова

Q&A



Как открихте първите си клиенти?

- Част от компаниите ни познават и ни потърсиха сами. "Кока-Кола" и "Спорт депо" дойдоха с препоръка, а с "Неделя" се запознахме случайно. "Теленор" пък дойдоха през партньор. Общо взето, шарено е.



Как организирате маркетинга и продажбите си?

- Не мога да кажа, че сме добри продавачи. Нямаме определен специалист за продажбите, малък екип сме и засега основно аз съм човекът, който се занимава с това. Но това е едно от нещата, които ще направим при разширяването на екипа.



Имате ли конкуренти?

- За момента нямаме разпознати. Тоест може да се каже, че в същата сфера работят компании като IBM Watson например или други големи имена, но те не са ни реални конкуренти. Ние правим много тясно фокусирани решения на бизнес проблеми на базата на платформа. Такъв конкурент в България нямаме, в региона нямаме, мога да ви кажа, че в света това все още прохожда.

Ако сте управител на сладкарница, вероятно не е много сложно да направите поръчките за следващия ден, макар и с риска нещо да не достигне или да остане непродадено. Когато обаче става дума за верига от обекти и амбиция за допълнително разрастване, този модел работи по-трудно и изисква повече качествени хора, а това може да се окаже проблем. В такава ситуация решението може да бъде автоматизираният анализ на исторически и прогнозни данни, който да ви помогне да направите максимално точна поръчка.Такъв е случаят на сладкарници "Неделя", а решението е разработено от компанията А4Е (Analytics for Everyone). Като следи широк и постоянно увеличаващ се набор от показатели (само тези за времето като температура, валежи и т.н. са 17 на брой), платформата й успява да прогнозира какви и колко продукти ще са необходими във всеки от обектите на веригата и да направи автоматична заявка в цеха за производство. Макар че анализът на данни отдавна е част от арсенала на големите компании, новото е, че с развитието на облачните технологии той вече става достъпен и за малките и средните предприятия.Решението за "Неделя" всъщност е само една от възможностите. "Това е най-класическият пример, но имаме продукти A for Lending (за кредитни компании), A for Restaurants (за ресторанти), A for Wholesalers (за търговци на едро) и т.н.", казва съоснователят и главен изпълнителен директор на А4Е Христо Хаджичонев.Идеята за бизнеса се появява още преди 20-ина години. "Първите проекти, по които работих в тази област, струваха страшно много и само най-големите компании можеха да си ги позволят. Аз обаче си казах, че това може да е полезно за всеки, без значение от размера, стига да е достъпно. С течение на годините на базата на облака подобни услуги наистина станаха много по-достъпни", разказва Хаджичонев. Оттам идва и името Analytics for Everyone (анализ на данни за всеки). Целта на компанията е да предоставя фокусирани услуги, които решават конкретен бизнес проблем, а не цялостна система. Те не изискват инсталация, а се случват на собствената платформа на A4E в облака. Това пък й позволява да обслужва повече клиенти. "На практика основата е една и съща, но всеки продукт се "тунингова" за конкретния клиент", уточнява той. Освен това компанията постоянно добавя нови данни, така че резултатът става все по-точен. Това все пак се случва до определени граници, тъй като в даден момент процесът на обработка става прекалено скъп и бавен и не е оправдан.За "Кредисимо" например компанията автоматизира вземането на решения за отпускане на кредити, което до голяма степен ограничава субективния фактор. "Една такава система, изцяло базирана на данни, е субективна само дотолкова, доколкото адекватни са данните, с които я захранваш", обяснява Хаджичонев. За разлика от тортите в сладкарниците при кредитите времето няма отношение, но има например часът, в който се кандидатства.Прогнози за зареждането, само че за след година, А4Е прави за "Спорт депо", където поръчките се заявяват през ноември за следващия есенно-зимен сезон. Решения за оптимизиране на маркетинга пък са разработeни за "Кока-Кола" и баните Roca. Сред клиентите са също "Телерик", "Унимедика" и др.Макар авторът на идеята за А4Е да е Хаджичонев, той твърди, че без съмишленици и екип тя не е можело да се случи. "Имах щастието да срещна хора, с които да я реализирам", казва той.Самият той е завършил Техникума по микропроцесорна техника в Правец, а след това Техническия университет в София. Създава първата си компания - "Таурус", заедно с приятели от училище още преди да влезе в университета и с нея разработват бизнес продуктови линии за Apple. "За съжаление избрахме неподходящ управител, който за една година направи така, че прекрасно развиваща се компания се разпадна", казва той и добавя: "Най-голямата щета беше, че хората, с които работех, дълго време не посмяха да направят втори опит за бизнес, а те имаха силен предприемачески дух."Хаджичонев обаче не се отказва и не след дълго става един от създателите на "Рила солюшънс". След това за кратко преминава през глобалния център на HP, докато накрая попада в Experian, която точно по това време идва в България. Там остава девет години като ръководител на аналитичното звено и накрая за кратко като оперативен директор. Решава да си тръгне въпреки възможностите, които предлага голямата компания, именно защото идеята за собствения бизнес не го оставя. "Основният фактор за мен беше, че времето течеше и не исках един ден да гледам как някой друг е направил това, което аз съм си мислел", казва той.През юли 2015 г. създава А4Е заедно с четирима колеги от Experian, които познава отпреди това и които са бивши съученици от Правец или състуденти от университета. Започват с 18 хил. лв. собствен капитал, но още преди края на годината привличат погледа на "Импетус капитал" и Eleven, които инвестират по 50 хил. лв., а бивш съученик от Правец и колега от "Таурус" - Георги Кременлиев, също решава да се включи с 10 хил. лв. като бизнес ангел.В края на следващата година получават 270 хил. евро от Уникредит Булбанк като втори рунд на финансиране. По това време се оттегля единият от първите партньори, който емигрира. Малка част от дяловете му минават в останалите четирима съдружници, а по-голямата част купува "ММ консулт". Компанията е собственост на Виктор Манев, който е също партньор в "Импетус капитал" и дългогодишен приятел на Хаджичонев. "Оттогава не сме набирали капитал и вече успешно стигнахме до момента, в който излязохме на нула", обясни Хаджичонев. Последният публикуван отчет за 2017 г. показва, че приходите са нараснали от 17 хил. на 155 хил. лв., макар че към онзи момент компанията все още е на загуба (-72 хил. лв.). По предварителни данни за 2018 г. продажбите са близо 250 хил. лв.Екипът на А4Е е сравнително малък - 7 души. "Досега не сме правили разрастване, защото залагахме на това да автоматизираме собствената си работа", каза Хаджичонев. "Искахме да стигнем органично до стабилна точка, преди да предприемем разширение, което ни прави малко по-различни и по-консервативни от класическия стартъп", добавя той.Сега, когато тази точка вече е достигната, компанията има амбиции за следващата стъпка. Това включва привличане на допълнително капитал, като по думите на Хаджичонев вече има инвеститори, заявили интерес. Този капитал обаче ще се използва по-скоро като предмостие за увеличаване на екипа и излизане извън България, където вече компанията се надява да привлече няколко милионна инвестиция. "Нашите амбиции са доста големи. Създаването на компания в рамките на българския пазар и след това излизане навън е може би един от най-трудните пътища. Но пък, от друга страна, щом успяваме да продаваме този клас услуги в държава като България, убеден съм, че това ще бъде много по-лесно навън", посочва Хаджичонев.Пазарът, към който А4Е гледа, е тройката Германия, Австрия и Швейцария. Там компанията ще разчита на местни партньори, тъй като според Хаджичонев пазарът е труден, но интересен. "Не сме взели окончателно решение, мислим за него, но вярваме и виждаме, че има потенциал", каза той.