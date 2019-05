Облечи си телефона

© EasySkinz

- Компанията, основана от семейство Тоточеви, разработва стикери за смартфони и други устройства. - Продажбите на фирмата достигат 20 хил. броя на месец, основно във Великобритания и САЩ.

Преди осем години Ангел Тоточев решава да остави семейния бизнес в България и да замине да работи във Великобритания. В продължение на повече от 25 години семейство Тоточеви развиват бизнес в сферата на рекламата - изработват пана за билбордове и материали за брандиране на автомобили. След началото на икономическата криза обаче рекламодателите намаляват инвестициите си в реклама, а оттам спадат и приходите на семейната компания. В опитите си да намери алтернативен източник на приходи в края на 2011 г. Ангел Тоточев става част от екипа на студио за татуировки във Великобритания. Канят го благодарение на опита му като професионален художник. Няколко месеца по-късно при него отиват и съпругата му и двамата му синове.

Семейството решава да постави ново начало и създава собствена компания Easyskinz, която произвежда самозалепващ се дизайнерски продукт за мобилни устройства. Постепенно продуктите им добиват популярност по света и поръчките се увеличават многократно, а само няколко години по-късно получават и едно от най-големите признания. Заради изключителни бизнес постижения компанията е избрана за победител в конкурса The Queen’s Awards for Enterprise.



За производството им

Apple



Q/A



От какъв материал са направени скиновете?



Ангел Тоточев: Това е самозалепващо PVC със специални въздушни каналчета от страната на лепилото, които позволят на целия въздух да излезе при залепването и да не останат мехурчета. Материалите ни бяха познати още от работата ни в рекламната агенция, когато използвахме подобни за обличане на автомобили, мебели и др. Всички материали купуваме от Великобритания, но производителите им са от Германия, САЩ, Англия, Япония.



Колко време отнема поставянето им?



Христо Тоточев: Всеки клиент при получаването на скина ще намери и линк към видео с инструкции за поставянето му в YouTube. За повечето хора е лесно, но е важно да четат инструкциите. При поставяне за първи път може би отнема около 10 минути, ако вече няколко пъти човекът е поставял скин, със сигурност ще му трябва много по-малко време.



Кои са основните ви конкуренти и с какво се различавате от тях?



Христо Тоточев: Скиновете са допълнителна ниша в аксесоарите за устройства. Затова и фирмите за предпазни калъфи не са ни конкуренти. Хората може да си сложат скин на смартфона и върху него прозрачен калъф например. Глобално в сферата има много компании, но ние сме в топ 3. Другите две големи са в САЩ и Канада, но се фокусират към клиенти основно в Северна Америка, където продават на по-високи цени от нашите.

Семейството се установява във Феръм, където решава да гради със собствени средства изцяло нов бизнес, този път извън сферата на рекламата. Така през 2014 г. те основават компанията Easyskinz Ltd., която първоначално има две основни дейности – производство на стикери за стени и за смартфони, които променят изцяло дизайна им и впоследствие наричат скинове (от английски skin – кожа – бел. ред.). "Въпреки че стикерите за телефони не бяха основният ни фокус в началото, клиентите проявиха много по-голям интерес към тях и търсенето бързо се увеличи", разказва Ивета Тоточева. Така семейството насочва усилията си основно върху предлагането на т.нар. скинове за редица устройства в разнообразни дизайни. Продуктите им се предлагат през сайта им, който популяризират през социалните мрежи.Всеки от семейството активно участва в бизнеса. Ангел Тоточев, отговаря за производството, Ивета Тоточева е начело на логистиката, по-големият им син Христо е зает с комуникациите на компанията, а по-малкият - Марио, паралелно със следването си в университета помага на всеки един от тях.Скиновете представляват цветно фолио, което се залепя върху смартфона, което променя изцяло дизайна му. Освен това те го предпазват от драскотини и прах, без да увеличават обема му. Всяко фолио може да бъде използвано само веднъж, като по думите на семейството издържа между една и две години, а след отлепването му не оставя следи върху смартфона. "Хората си купуват и сменят скиновете според сезоните, събития, на които присъстват, любимите им цветове. Продуктът ни се е наложил на пазара по-скоро като моден аксесоар, отколкото като средство за защита на телефона", обяснява Христо Тоточев.поръчват материала в суров вид, който впоследствие разкрояват спрямо всеки вид устройство, използвайки 3D скенери, принтиращи и ламиниращи машини. "Едноцветните скинове и тези, които са с дизайн на карбон, кожа, дърво и др., се купуват директно в този вид. Всички други с графичен дизайн по тях ги правя аз", казва Ангел Тоточев.С всяка следваща година интересът към скиновете се засилва, а поръчките се увеличават. Като логична следваща стъпка компанията с български основатели разширява портфолиото си от продукти, като покрива голяма част от популярните смартфони и започва да произвежда дизайни за таблети и конзоли за игри. Цената на продукта варира спрямо устройството и дизайна. Скин за някой от новите модели смартфони струва между 20 и 30 лв., а за таблети и конзоли - около 70 лв. Потребителите пък могат да избират измежду над 200 разцветки за вид устройство.Производственият капацитет на Easyskinz е 2 хил. скинове на ден, но по думите на Ангел Тоточев броят зависи от количеството поръчки, като към момента правят между 500 и хиляда продукта на ден. Продажбите за един месец пък достигат общо 20 хил. броя, като най-продавани са скиновете за смартфони за моделите наи Samsung."Основните ни пазари са Англия и САЩ. Много поръчки имаме също от Германия, Италия, Франция и в Близкия изток, където са клиентите ни на едро", обяснява Ивета Тоточева. Въпреки че по думите на предприемачите през последните месеци поръчките от България са се увеличили, страната ни все още генерира много малък дял от пазара. "Имаме проблем с доставките в България, защото много често пликовете ни не се доставят и може би 50% от поръчките трябва да изпращаме отново", обясняват те. За доставките си компанията работи основно с държавните пощи, които в Европа доставят продуктите им за между 3 и 4 дни, а за САЩ използват и куриерските услуги на FedEx, които извършват доставки за един ден.Въпреки че директните продажби на Easyskinz са само онлайн, по думите на основателите някои от клиентите им на едро продават продуктите им и във физически магазини, запазвайки същата цена, посочена на сайта им. "Наскоро получихме запитване от наш клиент, който иска да отвори брандиран на Easyskinz киоск в Dubai Mall. Интересът към продуктите ни там е голям, а неговият бизнес ще печели освен от разликата в цената при покупка на едро и от таксата за поставяне на скиновете на място", обяснява Ангел Тоточев.За няколко години компанията с български основатели увеличава многократно продажбите си и производствената си база. Към екипа се присъединяват и още двама служители – единият в производството, а другият в логистиката.Към края на 2017 г. износът генерира приходи на компанията за повече от 1 млн. паунда, което е над 87% от всички продажби. Добрите резултати дават самочувствие на предприемачите, които през 2018 г. решават да кандидатстват за едно от най-престижните бизнес състезания във Великобритания The Queen’s Awards for Enterprise. То цели да отличи от името на кралицата бизнесите с изключителни постижения, спомагащи за икономиката на страната. Два месеца след подаването на всички документи в категорията "Международна търговия" от компанията получават писмо от офиса на наградите, че са избрани за финалисти.От този момент до март 2019 г. всички фирми преминават през подробни проверки, а бизнесите на финалистите се оценяват от специално формиран комитет от бизнес лидери и държавни служители, който е причислен към кабинета на Тереза Мей. Именно комитетът избира Easyskinz за един от тазгодишните 129 победители в категорията. "Като победители имаме право 5 години да използваме емблемата на наградите на всички наши продукти, каталози и реклами, което е символ на престиж и показва доверие към бизнеса ни. Фирмата ни заедно с наградените от всички категории ще бъде представена в списание, което се изпраща до директорите на най-големите британски фирми и всички посолства в страната", обяснява Христо Тоточев.Предприемачите ще присъстват и на специално организиран за победителите прием в Бъкингамския дворец през юни, където ще се срещнат с бизнес лидери и представители на кралското семейство. През септември пък ще им бъде официално връчена наградата от представител на монарха.След постижението на Easyskinz в конкурса, следващата стъпка за компанията е още повече да разшири портфолиото си със скинове за лаптопи, дронове и слушалки. "Искаме да заложим на широкия избор и клиентите ни да знаят, че могат да намерят дизайни за всичките си устойства при нас", казва в заключение Христо Тоточев.