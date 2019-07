Дигитално досие за авиопратки

Евлоги Георгиев от Sciant, Кевин Ваз и Тодор Тодоров от Frontline Dynamics и Георги Митов от BrightCap Ventures (от ляво надясно) вярват, че продуктът, който създават заедно, ще пренесе въздушната карго индустрия в новия век

© Надежда Чипева

Темата накратко Създадената от Тодор Тодоров и Кевин Ваз Frontline Dynamics работи по продукт, който да оптимизира операциите във въздушния карго транспорт.

Стартъпът е базиран в Сан Франциско, а развойната дейност се прави от българския партньор Sciant, който е съинвеститор заедно с фонда за рискови инвестиции BrightCap Ventures.

Стратегическият пазар на Frontline Dynamics е в САЩ, но компанията не изключва възможността за глобално разрастване.

BrightCap Ventures.

. Представяйте си ни като CTO (Chief

версия, която позволява на екипа да събере възможно най-много информация от своите потребители относно как те ползват продукта с възможно най-малки усилия). "Ние популяризираме продукта в индустрията, но все още не можем да й го предложим за продажба, защото е в развитие. Базирано само на идеята и това, което им представяме като прототип, вече имаме двама клиенти и изглежда, че будим интерес, защото още много потенциални потребители казват, че искат да го ползват", казва Тодоров.

Q&A



Имали ли сте преговори и с други инвеститори освен BrightCap Ventures?

Тодор Тодоров: Имахме потенциално заинтересован инвеститор, но това за нас беше много лош опит. Беше американска компания и много агресивна като поведение. Its a rough tough world out there, в който инвеститорите си имат собствен дневен ред и се опитват да те изстискат колкото могат. Идеята обаче е, че не искаш да стискаш един стартъп още в първия месец, когато е роден, защото накрая просто ще го убиеш и нищо няма да се случи. Ако започнеш негативно, по-добре да спреш там. Радваме се, че работим заедно с BrightCap и че Sciant Labs реши да стане коинвеститор.



Коя е следващата голяма цел на компанията?

Кевин Ваз: През септември 2019 г. трябва да пуснем продукта си и мисля, че до края на годината трябва да сме концентрирани върху стабилизирането му и намирането на още клиенти. Ние трябва да изградим нашата потребителска база много бързо, защото навън е пълно с големи компании, които могат да го копират.



Доколко европейският пазар представлява интерес за вас и планирате да пуснете платформата и тук?

Кевин Ваз: Да, разбира се. Говорихме с наземния оператор във Франкфурт, който също има интерес. Но това, което научихме, е, че дори процесите да са еднакви, играчите са различни. Тоест ще трябва да се подготвим допълнително.



Коя е най-голямата грешка, която сте правили от старта на компанията до сега?

Кевин Ваз: Най-голямата ни грешка беше, че се опитвахме да направим твърде много в различни посоки, но нашият развоен партньор бързо ни помогна да сложим нещата на място, което оценяваме силно.

В рамките на само едно денонощие в небето излитат повече от 100 хил. самолета. Около половината от тях превозват товари, като през 2017 г. въздушната карго индустрия е обслужила около 657 млн. пратки. Данните са на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), а прогнозата за сектора показва, че в следващите години обемите ще растат още.За разлика от пътническите въздушни превози, в които билетът вече се управлява дигитално през целия му път, в каргото зад всяка пратка стоят около 30 хартиени документа. Стандартът за тези документи и процеси е създаден преди близо 70 години и не се е променял от тогава, а попълването и обработването на цялата тази хартия често създава административно забавяне и пречки, тъй като пратките преминават през различни точки на обслужване. "Всичко това води до съществена неефективност. Процесът е тромав, бавен и липсва проследяемост. Около 22 хил. тона хартия се принтират всеки ден, за да обслужват процесите в карго авиацията", обяснява Тодор Тодоров, съосновател на стартиращата компания Frontline Dynamics, чиято цел е да дигитализира процесите и да оптимизира операциите.Тодоров и партньорът му Кевин Ваз са се сблъсквали лично с тези проблеми и виждат каква е реалната цена на неефективността, защото и двамата имат опит в индустрията. Ваз е работил 22 години в сектора на карго транспорта, включително за големи компании като Lufthansa Cargo. Среща се с Тодоров преди 16 години в Ню Йорк, където работят заедно.Идеята за създаване на решение, което да облекчи процесите и да повиши ефективността в обслужването на въздушните пратки узрява в продължение на няколко години. Разговорите им в посока разработването на конкретен технологичен продукт започват преди година, а в началото на 2019 г. в Сан Франциско те основават стартъпа Frontline Dynamics. Интересното в бизнес модела е, че развойната дейност се извършва в България от технологичната компанията Sciant, която е съинвеститор в компанията Frontline Dynamics заедно с фонда за рискови инвестицииВ САЩ, които към момента са стратегически пазар за Frontline Dynamics, работят само двама от основателите на компанията. Те се занимават с продуктовия дизайн, маркетинг и продажба. "Продуктовият дизайн се прави в САЩ, защото това ще бъде нашият първи пазар, първите ни потребители са там и е по-добре да сме близо до тях", обяснява Кевин Ваз. "Слоганът ни е Designed in San Francisco, Developed in Sofia", допълва го Тодоров.Българският екип на Sciant, който е ангажиран в този проект, е от 7 души. Те се занимават с развойната дейност – правят потребителския интерфейс, сървър системата зад него и се грижат за техническото усъвършенстване на идеите. "Sciant 2.0 (предишната фирма беше придобита от VMware) е софтуерна компания с фокус върху IT услугите, но решихме да разширим дейността и да работим повече със стартъпите. Така създадохме Sciant Labs, която действа като коинвеститор и технически съосновател на стартиращи компании. Видяхме се с Тодор, който имаше тази страхотна идея, и работим с Frontline Dynamics като партньор в инвестицията на BrightCap VenturesTechnology Officer), или звеното, което отговаря за използваните технологии, архитектурата на системата и ролята на техническите екипите на най-високо управленско ниво", казва изпълнителният директор на Sciant Евлоги Георгиев.Третата страна в тази бизнес колаборация е фондът за рискови инвестиции BrightCap Ventures, която на този етап е подкрепила стартиращата компания с 200 хил. евро. "Frontline Dynamics все още прави бебешките си стъпки. Смятаме, че с подходящата подкрепа тя ще порасне до значим играч на пазара. Инвестицията е под формата на convertible loan (конвертируем дълг – заем, който се превръща в част от капитала на компанията на по-късен етап), обяснява съоснователят на BrightCap Ventures Георги Митов. Фондът подпомага стартиращи компании с технологичен профил и разполага с ресурс от 25 млн. евро. От тях 20 млн. евро идват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), а 5 млн. евро са привлечени от частни инвеститори. Самият Георги Митов има зад гърба си два успешни стартъпа, единият от които също разработва софтуерни решения за повишаване на ефективността в авиацията и е придобит от американската Honeywell. Митов успява да идентифицира бързо значимостта на проблемите, които Тодоров и Ваз искат да решат, освен това в лицето на двамата основатели на Frontline Dynamics фондът вижда силен екип с натрупан опит в индустрията."Много добро съчетание на обстоятелствата беше и това, че припознахме компания, коятоадресира глобалния пазар, но в същото време е ангажирана да прави развойната си дейност в България. Ние се грижим за местната екосистема и е много важно за нас компаниите, в които инвестираме, да създават продукти в България", обяснява Митов. Партньорството със Sciant се случва като абсолютно съвпадение. Тодоров вече е в контакт със софтуерната компания, когато и Митов препоръчва нея за съвместна работа.Идеята на Тодоров и Ваз е да създадат платформа, която да служи като универсален инструмент, а не само за нуждите на отделна авиокомпания, наземен оператор или локация. Тоест документите за всяка пратка да са качени, обслужвани и видими на едно място във веригата на доставки. В карго авиацията тази верига е дълга и сложна. От едната страна са търговецът, който изпраща стоките, спедиторът, наземният оператор и въздушният превозвач, а същото се копира и от другата страна в точката на получаване на пратката. Освен това процесът е съпътстван и от множество проверки, които касаят безопасността, плащането на мита и др.Целта на Frontline Dynamics е да улесни работата на повечето участници в процеса, като автоматизира голяма част от операциите и позволи електронни разплащания между тях. Клиент се явява наземният оператор, защото това е точката, в която се управлява ефективността."Целта ни е да има по-голяма прозрачност и проследимост от началото до края във всяка точка на обслужване на пратките, така че информацията да преминава през всеки етап, без да е необходим преносът на хартиени документи", обяснява Тодоров. "Наричаме това digital record, тоест създаване на единица информация, която споделяме във веригата на доставки. Когато стартирахме, постоянно повтарях, че това е блокчейн, но Кевин ме убеди, че не е точно така", допълва той.Системата, която Frontline Dynamics разработва, ще може да пази информацията за товарителницата (досието на всяка пратка) за дълъг период от време. В момента нормативните изисквания за това са 7 години. Очакванията са, че дигитализацията на процеса ще подобри значително и управлението на разходите на всички страни в процеса.Платформата също така ще може да калкулира разходите за обслужването на пратката и да предложи възможност за онлайн плащане. Третата й функция ще е на marketplace, който свързва играчите в транспорта и логистиката, за да предлагат своите услуги.Засега таргет са клиентите от авио карго транспорта, но по-късно системата може да се адаптира и за други видове транспорт, защото процесите и проблемите са идентични, макар документите да са различни.На този етап платформата е на ниво MVP – Minimum Viable Product (Най-ранните клиенти (early adopters), които ще работят с Frontline Dynamics от началото на септември като партньори, които изпробват платформата и връщат обратна връзка за нейното усъвършенстване, са две компании от американския пазар. Тестването ще се случва в седем летища. Сред локациите са Синсинати, Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Атланта.Основният приход за компанията ще идва от такси за използване на платформата от наземните оператори. Изчисленията на този етап са, че те ще бъдат по 4500 долара на месец на локация. Източник на приход ще са и таксите, които ще плащат спедиторите, които работят с наземните оператори.