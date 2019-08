Душ за по-чиста вода

Съоснователката на Vitaclean Кристина Велкова би искала да преместят производството си в България

© Надежда Чипева

- Продажбите варират между 500 и 1000 продукта на месец, а прогнозата е приходите тази година да достигнат 1 млн. паунда.



- Производството е в Южна Корея, а купувачите са основно от САЩ, Западна Европа и Азия.

Q/A



Кои са конкурентите ви на пазара?



Кристина Велкова: Има подобен американски продукт, но той е позициониран в луксозната гама и струва 300 долара. Не смятам, че са наш директен конкурент, защото продаваме на различна група потребители. Популярни са и душовете на Soniak, които са по-евтини от нашия, но не предлагат комбинация капсули с витамин C, етерични масла, микрофибърен филтър и керамични топчета.



Какви благотворителни каузи подкрепя компанията ви?



Кристина Велкова: Партнираме си с организацията Drop4drop, които изграждат проекти за чиста вода. Миналата година построихме кладенец в Танзания, а през юни тази година още един в Малави. Следващият ни проект с тях е в Индия. Работим и с фондация Solyna, която се бори с трафика на момичета в Камбоджа.

Дали дадена компания ще се развие успешно, или бизнесът ще се провали зависи най-вече от екипа, който я управлява. Затова и много бизнес лидери съветват младите предприемачи на първо място да си намерят добър партньор, с когото да основат стартъпа си. Макар Кристина Велкова и Сара Дъглас да не следват конкретни правила, именно добрата им съвместна работа води до разрастването на бизнеса.Вече две години двете съвместно развиват британската компанията Vitaclean, която произвежда универсален душ с вградени пречистващи водата филтри, етерични масла и витамин C. Сега в бизнеса им вече има частен инвеститор и двете дами целят да разширят портфолиото си от продукти. Те застават и зад няколко каузи, като с продажбите си помагат на организации в борбата с трафика на деца и изграждането на проекти за чиста вода.Още на 9 години родената във Велинград Кристина Велкова напуска страната и заедно със семейството й отиват да живеят в САЩ. Вдъхновена от модната индустрия, тя завършва университета Fashion Institute of Technology в Ню Йорк. Там тя се специализира в производствения процес на конфекциите, без да предполага, че след време именно това ще й помогне за развитието на собствения й бизнес. През годините тя работи и като модел, заради което често пътува по света. "Започна да ми прави впечатление, че във всяка държава водата за битови нужди е много различна и се отразява пряко на косата и кожата ми. На някои места е по-твърда, с повече хлор или варовик", разказва Велкова пред "Капитал".Кариерата я отвежда в Лондон, където на бизнес събитие се запознава със Сара Дъглас, която вече има един изграден и продаден бизнес зад гърба си. "Тогава дълго време си говорихме за твърдата вода в Лондон, която изсушава кожата и има негативни дерматологични последствия." Събрани от общ проблем, те решават заедно да намерят и решението му. Така двете започват да проучват начините за филтриране на вода и намират различни възможности, които обединяват в душа Vitaclean. Идеята им прераства в компания, която основават в края на 2017 г. във Великобритания. За началната инвестиция помага семейството на Сара Дъглас, която притежава 60% от компанията, а Велкова останалите 40%.За максимално пречистване на водата в душа-слушалка има три различни филтриращи елемента. В горната му част се намират микрофибърните филтри и керамични топчета, които помагат за улавянето на твърдите частици. В дръжката му пък се зарежда капсула с витамин C и етерични масла, които по думите на Велкова, освен че пречистват водата, оставят усещането за ароматерапия и помагат за подобряване на косата и кожата.Подвижният душ е с размери, които пасват на стандартните маркучи, така че да може да бъде лесно монтиран в почти всяка баня. Цената му е 60 паунда, като към нея се включва и по един брой от всеки филтър. Впоследствие те се явяват консуматив, който клиентите могат да закупуват отделно. "Керамичните топчета се сменят на всеки три месеца, а цената им е 7 паунда. Капсулата с витамин C и етерични масла пък издържа приблизително 4 седмици и струва 12 паунда", уточнява съоснователката. Микрофибърните филтри пък се продават в комплект по три броя на цена 15 паунда, а смяната им зависи от това колко е мръсна водата. Vitaclean предлага и абонаментен план, при който потребителите могат да получават избрания от тях продукт с отстъпка на всеки един, два или три месеца.По думите на Кристина Велкова в България един микрофибърен филтър би издържал около три месеца, но в Ню Йорк много по-малко. Етеричните масла пък могат да бъдат поръчани с различни аромати – цитрус, кокос, лавандула, роза и др. Освен че пречиства водата, благодарение на дизайна му душът-слушалка спестява и до 25% вода, без да намалява силата на струята.Душовете се произвеждат в Южна Корея и могат да бъдат поръчани онлайн от всяка точка на света. Младите предприемачи решават да позиционират продуктите си и в някои физически магазини с цел да ги популяризират. Във Великобритания например могат да бъдат намерени във веригата Selfridges. В Ню Йорк, Тексас и Хонконг също са позиционирани в някои популярни вериги магазини, сред които американския Urban Outfitters.По-голямата част от покупките са направени през онлайн поръчки, а по думите на Велкова на месец продават общо между 500 и 1000 броя душове. Повече от половината от приходите идват от САЩ, а останалите основно от Западна Европа и Азия. Един паунд от покупката на всеки продукт пък младата компания дарява на благотворителна организация. До края на тази година прогнозата на съоснователките е, че за 2019 г. ще достигнат около 1 млн. паунда приходи, което представлява двуцифрен ръст спрямо миналата година."Знанията за производствените процеси от университета много ми помогнаха при развитието на Vitaclean. Сега обмисляме да преместим производството на продукта в Европа, като много ми се иска това да е в България", казва Велкова.Компанията се фокусира основно върху онлайн бизнеса, като за целта инвестира голяма част от спечелените средства в реклама. Екипът залага на комуникация в социалните мрежи, където често основателките сами представят продуктите. В Instagram например Кристина Велкова има над 38 хил. последователи, а Сара Дъглас близо 36 хил. "Рекламите определено много ни помагат за продажбите. Изпратихме продукта също на наши приятели с доста последователи, които харесаха душа, представиха го и започна да става популярен", разказва Велкова.Предимството на онлайн бизнеса е, че не изисква голям екип, за да се управлява. Затова и двете съоснователки работят основно с фрийлансъри дизайнери и програмисти.Преди четири месеца в британската компания влиза и първият частен инвеститор, който по думите на българката е близък приятел на Сара Дъглас, имал интерес към компанията още от самото й начало, а сега получава и процент от нея. Двете продължават да държат мажоритарен дял във Vitaclean, а с инвестицията ще засилят рекламното си присъствие, за да могат да стигнат до повече хора. "Сега бизнесът ни расте много бързо и вероятно в даден момент ще се наложи да наемем човек на пълен работен ден", казва Велкова.Компанията цели също да увеличи портфолиото си от продукти, като всички те бъдат в сферата на красотата и грижата за тялото. Към момента предлагат на сайта си скраб за тяло с аромат на кафе на цена 20 паунда и разработват серия от натурални продукти като шампоани и балсами за коса. "Имаме много идеи за продукти, с които хем да бъдем полезни на потребителите, хем да помагаме на околната среда и общностите в нужда", казва в заключение Велкова.