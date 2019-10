"Да поема ли този риск", "Какво да очаквам в близкото бъдеще" и "Как да управлявам промяната" са добре познати въпроси за тези, които управляват собствен бизнес и търсят правилния начин да го разраснат. Предприемачеството може да е самотно занимание и да носи безсънни нощи. Това е особено вярно, когато бизнесът преминава от категорията "малък" в "среден", а защо не и в "голям".



Миза Лукич е сред най-известните бизнес лидери в Централна и Източна Европа. Той е основател на NEW STARTEGY, първата консултантска компания за бизнес и бранд дизайн в Югоизточна Европа, която носи трансформационен растеж чрез иновации в бизнес моделите. Преди да създаде собствена консултантска компания, Миза е изпълнителен директор на Publicis One за Централна и Източна Европа, Прибалтика, Гърция, Турция и някои страни от Централна Азия. За две поредни години (2016 - 2018 г.) 30-те държави под ръководството на Миза постигат най-висок растеж и печалба, не само в рамките на Publicis One Worldwide (95 страни), но и на цялата Publicis Group.- Ние помагаме на компаниите да структурират бизнесите си като една площадка за игра, за да може родителите да се наслаждават на работата си и да са в добро настроение, когато се приберат вкъщи.- Започнахме като стартъп, които помага на компаниите да мислят, да чувстват и да оперират като стартъп.- Това, което ме държи буден през нощта, е страхът, че няма да имам достатъчно време за всичко, което искам да свърша в този живот. Това, което ме мотивира да се изстрелвам от леглото всяка сутрин, е фактът, че знам, че това зависи от мен през повечето време.- За мен допускането на грешки е нещо позитивно, стига да мога да си извадя поуките. Точно затова тълкувам думата грешка като MISS-TAKЕ ("пропусната възможност" - бел.ред.) - за да ми напомня, че за всеки пропуск трябва да си извадя поуките. Ако е просто пропуск без поука, то това е загуба на страхотна възможност за развитие. Именно затова, моят съвет е да допускаме повече miss-takes и по-малко пропуски да се поучаваме от тях.- Когато започвах, ми се искаше да съм наясно, че не знам достатъчно.- Най-горд съм с това, че получих наградата Lifetime Achievement на 44-ия ми рожден ден. Най-щастлив съм, че не видях това като края на кариерата си, а като един нов старт. Също така съм изключително доволен, че съм на път да направя успешна промяна от кариера в създаването на комуникационни стратегии до кариера в създаването на бизнес, за който си заслужава да се комуникира.- Както казва канадският социолог Маршъл Маклуън - "на кораба Земя няма пасажери, ние всички сме екипаж" или с други думи – ние нямаме избор освен да участваме активно в процесите.