Не само мед, не просто рози

Q&A



От колко души е вашият екип?



- Ние сме малък екип от 3 души. Може да се каже, че аз се грижа за производството на продукта, а моят партньор се занимава с финансовата част. Всички важни теми се обсъждат и в по-широк кръг, тъй като имаме достъп до професионалисти в различни сфери, а важните решения взимаме заедно.



Как ви дойде идеята за дизайна на опаковката?



- Дизайнът също е съобразен с философията за устойчивия продукт и предполага повторно използване на буркана - например за съхранение на подправки. Дъбовата капачка пък е ръчно изработена и може да се използва като свещник.



Как се рекламирате?



- Основните канали, към които се ориентираме, са социални мрежи, интернет реклама, специализирани сайтове, участие в изложения и конкурси за хранителни продукти. Ще разчитаме много и на реклама "от уста на уста".

Всичко започва с едно преместване и намерена на тавана книга с рецепти от 1907 г. "Започнах да я прелиствам, попаднах на приготвянето на меда с рози и реших да пробвам", разказва Теодора Гергова, която стои зад бранда Bee My Bloom. Това, което получава, не е просто мед, а нещо толкова ароматно "сякаш си затворил цяла розова градина в един буркан".Всеки детайл по този продукт е направен с мерак – от логото с игра на думи Bee My Bloom, през бурканчето, наподобяващо парфюмно шишенце, до ръчно изработената дъбова капачка. "Целта е да направим нещо толкова добро, колкото е било възможно някога, преди времето да забърза - био устойчив продукт, с който да се гордеем", обяснява Теодора Гергова. Но не крие, че пътят от идеята до реализацията й се е сторил дълъг. Необходими са били около две години, за да се стабилизира продуктът. Миналата година, докато е налучквала необходимите параметри, е вкиснала 200 кг мед. Или както тя обобщава: "Имаше много опити, грешки и разочарования, докато най-накрая постигнах устойчив резултат." След като продуктът е стабилизиран, за около месец е организирала със своя съдружник, италианеца Алесандро Мерлини, компанията "АВЕ интернешънъл", а междувременно са намерили и подходящото място за производство в Ловеч.Сместа се готви търпеливо, като розовият цвят се потапя в един тон акациев мед. Това прави близо 3000 буркана - 1280 големи буркана (400 г) с роза, 375 големи буркана с бъз, 800 малки буркана (140 г) с роза и 200 малки буркана с бъз. Всеки буркан ще има номер, който ще бъде написан на ръка, а за догодина се планира овкусяване с лавандула и анасон. "Производството, ако така може да се нарече този процес, продължава два пълни лунни цикъла", посочва Теодора Гергова. Тя смята, че за да е полезна храната, трябва да се създава с уважение към природата и времето: "Да кажем така - решихме да дадем време на времето. Да позволим чрез естествените сили в природата, т.е. съобразно лунния цикъл, да се извърши екстракцията на розовото масло. Да произведем продукта тогава, когато е възможно. Bee My Bloom може да започне да се приготвя само през юни, и то в много кратък интервал. Това е моментът, в който акациевият мед е готов, а в Долината на розите е започнал розоберът и сме на един ден от пълнолуние. И трите неща трябва да са верни, за да се пристъпи към производство." В момента процесът е на финалната права - поставянето на етикети на пълните буркани.Като цяло продуктът е с необичайно висока себестойност – цената на големия буркан ще е от порядъка на 50 лв., а на малкия предстои да се изчисли. Теодора Гергова обяснява, че за това има две основни причини. Първата е, че продуктите, които се влагат в производството, са във високия ценови клас, тъй като са безкомпромисни към качеството: "Качествените суровини не могат да струват стотинки. В България има достатъчно производители на био мед, а и на био розов цвят. Ние се уверихме, че продуктите, които купуваме, са от устойчиво био земеделие и от устойчиво отглеждани пчелини." Втората причина е, че са възстановили стари техники за производство на храна и работят със занаятчии: "Търсим най-добрите и признаваме качеството на работата им през възнагражденията", казва Теодора Гергова. И допълва, че тъй като Bee My Bloom се позиционира във високия сегмент на пазара, производственият процес е дълъг и изцяло ръчен, като самата тя е участвала в почистването на розовите листенца, а преди това е наглеждала отварянето на розовите пъпки.Най-голямото предизвикателство в производството е характерната за естествените продукти нестабилност, която трябва да бъде овладяна, в противен случай рискът е да се загуби цялото количество смес. "Ние не искахме по-никакъв начин да упражняваме насилие върху крайния резултат, да прибягваме към стабилизатори или машинна обработка. Трябваше време, за да разберем как от дефекта да получаваме ефект. Трябваше време, за да открием отговорите на редица въпроси – например как да предвиждаме и разбираме меда и какво ще се случи с листенцата на розите, ако не бъдат поставени в правилната опаковка и доставени в рамките на определено време. Нашият продукт е био устойчив, т.е. всяка негова част трябва да бъде произведена по природосъобразен начин. Ние не само направихме постъпки за сертификация, а и се концентрирахме да гарантираме това за всеки отделен компонент", посочва Теодора Гергова.Дотук са инвестирани собствени фамилни средства, като в момента Теодора Гергова се е фокусирала изцяло върху начинанието. Очакванията са в рамките на три години инвестицията да се възстанови, но това, разбира се, ще зависи от отговора на пазара. А плановете са продуктът да бъде представен и на външни пазари като арабския свят, Япония и Китай. "Тази година е тестова - да видим как ще се възприеме. Много бихме искали да подпишем сега договорите за догодина, за да планираме количества", казва Теодора Гергова. И допълва, че в момента на практика имат нещо и нищо, защото, ако се харесат, тези 3000 буркана ще свършат много бързо. Как ще се развива Bee My Bloom оттук нататък, зависи от два основни фактора. "Единият безспорно е начинът на приготвяне. По тази причина количествата са малки и независимо от това как ще реагира пазарът, ние трудно ще сме в състояние да разширим обема значително. Изцяло ръчната работа, времето на взаимодействие на двата компоненти и драматичната сезонност създават т.нар. технологичен таван. Другият фактор е сегментът, към който се обръщаме. Продуктите ни са за ценители, за хора, които се заслушват в жуженето на пчелите. За хора, които считат, че бавното е добре, че храната, когато е произведена с уважение към природата, носи особена сила", заключава Теодора Гергова.Целта е продуктът да става за подарък. И да е на цена, на която да не е нужно да се купуват цветя, защото цветята са в буркана. "Можеш да го подариш на член от семейството, на някого в офиса, за празник, за по-специален момент, включително за протоколен подарък, защото това в крайна сметка е български мед с българска роза. Иска ни се да влезем на летищата, защото от видяното по магазините там като български продукти с роза, няма нищо, което да изглежда добре", посочва Теодора Гергова. Тя е твърдо решена Bee My Bloom да промени това.