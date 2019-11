Барет Ерсек: Не поставяйте растежа пред изпълнението в бизнеса си

"Да поема ли този риск", "Какво да очаквам в близкото бъдеще" и "Как да управлявам промяната" са добре познати въпроси за тези, които управляват собствен бизнес и търсят правилния начин да го разраснат. Предприемачеството може да е самотно занимание и да носи безсънни нощи. Това е особено вярно, когато бизнесът преминава от категорията "малък" в "среден", а след това и в "голям".



На 26 ноември конференцията Growth Summit на "Капитал" и Entrepreneurs Organization Югоизточна Европа ще адресира най-важните въпроси за собствениците на растящи компании: каква е правилната стратегия за ръст и как да я изпълня, как да управлявам хората и ресурсите в моя бизнес. Събитието ще събере предприемачи и консултанти от цял свят, за да разкажат уроците, които са научили от първа ръка.



Вижте програмата и запазете своето място днес.

Барет Ерсек е професионален лектор, консултант и автор на тема иновации. Той е изнасял лекции по бизнес иновации в MIT, London Business School и The India School of Business, както и пред много предприемачески групи по целия свят. Изследванията му в областта на иновациите са описани в статията Breaking Your Industry Bottlenecks в Harvard Business Review. Освен че е оратор и автор, Барет е сериен предприемач с два успешни изхода до този момент. Днес той се занимава с третия си стартъп, Holganix LLC - компания, която използва почвени микроби, за да революционизира здравето на почвата, реколтата и света. От 2013 г. управлява т.нар. Key Executive Program в MIT.- Holganix произвежда торове на микробна основа, които се използват от фермери, озеленители и голф игрища. Нашите микроби подобряват здравето на почвата и реколтата, използвайки по-малко вредни химикали.- Бях на 12, когато започнах първата си работа – в компания, която продаваше торове. Когато бях в гимназията напуснах работа, за да основа компания, която се занимаваше с тор за тревни площи. Когато бях на 29 години, продадох компанията на Scott’s Miracle Grow. Веднага след това основах друга - занимаваща се с торове. Тя беше продадена на KKR investment group.Благодарение на този опит, усетих необходимостта да помогна на големите потребители на торове да подобрят здравето на почвата и растенията си, като същевременно намалят употребата на химикали. Решаването на това затруднение в индустрията ме накара да основа и третата ми компания - Holganix.- Какво ме държи буден през нощта? Едно от най-големите ми препятствия е намирането на начини за съкращаване на времето за адаптация за големите клиенти в селското стопанство. Съкращавайки това време, успяваме да увеличим както приходите, така и влиянието, което Holganix може да окаже върху света.Какво ме кара да стана от леглото сутрин? Едно от нещата, които най-много ме вълнуват в нашата компания, е мисията ни - да революционизираме начина, по който светът расте! Идеята да използваме иновациите, за да подобрим индустриите, е страхотна. Компанията ни се движи благодарение на тази страст. Същата страст е в основата на моята презентация: Breaking Industry Bottlenecks to Find Your X-Factor.- Това, че поставях растежа пред изпълнението. Клопките в набирането на рисков капитал.- Поглеждайки назад, ми се иска да не бях продал компаниите си, а да бях наел професионален екип от мениджъри. Също така иска ми се да бях намерил начин да финансирам бизнеса си с вътрешно генерирани средства.- Горд съм от влиянието, което Holganix има в индустриите, в които сме навлезли. Мисията ни е да революционизираме начина, по който светът расте. За да проследим този растеж, създадохме Greater Green Goal. Обещаваме да попречим на 100 млн. паунда нитрати, 25 млн. паунда фосфати и 100 млн. унции концентрирани пестициди да навлязат във Вселената до Деня на Земята през 2022 г. Към днешна дата елиминирахме над 30 млн. паунда нитрати, 8 млн. паунда фосфати и 30 млн. унции концентрирани пестициди. Светът е по-чист и хубав благодарение на технологията на Holganix.Също така изключително съм горд с влиянието ни върху други предприемачи. Обожавам да им помагам да решат затрудненията си, за да могат да революционизират техните собствени индустрии.- EO ме научиха как да бъда истински бизнесмен. Обучението ми в EO беше решаващо. Показа ми как да уголемя и да продам две компании. EO ме научи както да увеличавам приходите, така и увеличавам въздействието им. Освен това научих се и да използвам предприемачеството, за да създам истинска стойност в света. Напредъкът ми в създаването на иновации в индустрията беше пряк резултат от това, което научих в EO.