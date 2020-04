Георги Иванов, Noble Hire: Предстои освобождаването на качествени хора

Георги Иванов

© Цветелина Белутова

Черният лебед с COVID-19 нахлу в цял свят и удари и гиганти, и млади предприемачи. Потърсихме успешни и растящи компании, които сме описвали през годините, за да премерим размера на промяната, трудностите и решенията. За следващите интервюта във втори пореден брой подбрахме компании с различен профил и продукт. Всички се сблъскват с несигурност, а повечето са с изчезнали приходи.

Георги Иванов е основател и изпълнителен директор на Noble Hire - платформа за търсене и наемане на специалисти конкретно в IT сектора. Фирмата работи от 2019 г., а бизнес моделът ѝ е компаниите да плащат две брутни месечни заплати при намиране на служител през нея. Бизнесът на компанията е пряко зависим от пазара на труда, който вече страда от икономическите ефекти на коронавируса.- Както повечето компании, и ние усещаме ефект, въпреки че IT секторът е най-слабо засегнат в сравнение с останалите. Тези, които срещат по-сериозни затруднения, са малките до средни аутсорсинг компании. Причината е, че при много от тях 80% от оборота им идва от 1-2 клиента. Когато тези клиенти замразят проектите си и спрат да плащат, финансовата ситуация налага тези фирми да освобождават хора, цели екипи, дори да затворят напълно. По-големите аутсорсинг компании като че ли приемат по-лесно кризата, тъй като имат по-диверсифицирано портфолио от клиенти и по-големи финансови резерви, но и те не са застраховани, особено ако кризата продължи по-дълго. Тепърва ще бъдат освобождавани качествени хора. Плюсът при нас е, че повечето ни клиенти са продуктови компании и голямата част от тях са значително по-слабо засегнати. Дори забелязваме някои компании да наемат нови хора по-агресивно, отколкото преди. Като цяло за момента по-малко от 20% от 70-те компании, с които работим, са замразили наемането на нови кадри заради кризата. Също така нямаме данни някоя от нашите компании да уволнява масово в момента, което прави нещата в нашия случай да не са толкова страшни на фона на останалите в сектора.- Бих казал да, тъй като бизнес моделът ни е пряко свързан със съотношението търсене - предлагане. До момента предлагането на пазара беше изключително оскъдно и именно заради това компаниите бяха готови да плащат комисиони от порядъка на 2-3 месечни заплати на намерен човек. Както при агенциите, нашият модел в момента е при наемане, тоест компаниите ни плащат две брутни месечни заплати само когато наемат човек, който сме им изпратили. Обратно на очакванията при нас през последните седмици наблюдаваме увеличаване на наетите хора. Това се дължи на бързия приток на качествени хора към платформата, породен от уволнения или несигурност в предишните им компании, съчетано с факта, че вече сме разпознаваемо име в IT средите.- За да отговорим адекватно на нуждите на пазара, докато трае извънредното положение, смятаме да намалим таксата ни за наемане на хора и по този начин да привлечем още компании на платформата, за да можем да отговорим адекватно на търсенето на пазара. Освен това, за да адресираме проблема с по-ниската ликвидност на компаниите, ще предложим опция за разсрочено плащане до шест месеца на комисионите към нас. За да се застраховаме да не изпаднем и ние в ликвиден проблем, ще добавим и месечен абонамент, вариращ между 500 и 1000 лв. в зависимост от големината на компанията, който ще използваме, за да засилим допълнително рекламата ни към нови таланти и увеличим още потребителската ни база. Интересното при модела ни е, че когато компаниите наемат човек през нас, парите от комисионата им ще се приспадат от бъдещите им месечни вноски. Например, ако компания X наеме човек Y за 5000 лв., следващите 5 месеца няма да се налага да плаща абонамент и обявите й за работа ще останат активни, за да може да привлича още таланти.- Целта ни от самото начало е да се позиционираме като платформа, която свързва различните играчи в екосистемата и подпомага процесите помежду им - компании, служители, както и опитни хора от тех средите, които до момента са препоръчвали хора като лична услуга към компанията или човека. Освен това програмата ни за препоръки се възприема като добър страничен паричен поток не само от добре свързаните хора, но и за бизнеси с преобладаваща техническа аудитория, които в момента изпитват трудности да функционират оптимално, като например IT академии, коуъркинг пространства, организатори на IT конференции или онлайн медии. Само за последната седмица повече от 10 цели екипа ни писаха, за да търсят нови възможности през нас, за да продължат да работят заедно. Наемане наведнъж на цял сработен екип - нещо, което допреди месец се считаше за лукс, сега е значително по-достъпно.- Разбира се. Ефектът от кризата ще е дългосрочен и ние трябва да адаптираме бизнес модела ни, за да сме от полза на всички участници в екосистемата. В някои аспекти кризата дори ускорява плановете ни. Смятахме наесен да отворим платформата ни за международни компании, които предлагат дистанционни възможности за работа, но кризата ускори процеса и вече започнахме да таргетираме такива компании. Освен това възнамеряваме да започнем да се целим в IT професионалисти от доказали се дестинации като Полша, Украйна, Беларус, тъй като там ситуацията не е по-различна от тук. Винаги има два начина човек да разглежда една ситуация - като сериозна заплаха или като потенциална възможност. Въпросът е в кое избираме да се фокусираме и до каква степен ще проявим гъвкавост и разбиране към останалите. Вярвам, че добрите предприемачи ще излязат дори по-силни от тази неприятна за всички ни ситуация и много ще съумеят да я обърнат в тяхна полза. Както е казал Дарвин - не най-силният или най-интелигентният вид ще оцелее, а най-адаптивният.Интервюто взе Йоан Запрянов