Финансово ускоряване за А4Е

"След като през 2018 г. излязохме на нула, решихме, че оттук нататък вече можем да планираме разрастване", казва управителят на А4Е Христо Хаджичонев

© Цветелина Белутова

Темата накратко В петата си година на пазара А4Е получи втора порция финансиране, с което общата привлечена сума досега достигна 1.2 млн. евро.

С новата инвестиция IT стартъпът вече разширява екипа си и подготвя излизане на европейския пазар.

Епидемията отваря възможности за нови продукти за автоматизирано вземане на решения, по които компанията вече работи.

Q&A

Христо Хаджичонев, управител и основен собственик на А4Е:

Имаме клиенти с ръст и клиенти със спад



Как се отразява сегашната ситуация на работата на компанията?



- Имаме щастието да сме с диверсифицирано портфолио от клиенти. Имаме такива със затруднения, но имаме и клиенти със сериозни ръстове. От втория тип са тези, разчитащи основно на онлайн платформи. Имаме спад на приходите, но също така в момента отчитаме и засилен интерес към услугите ни. Сега, когато бизнесът не може да разчита напълно на работната си ръка, автоматизацията на решенията, които предлагаме, се явява добра алтернатива.



Променят ли се плановете ви за тази година за излизане на чужди пазари и наемане на още хора?



- Ще имаме актуализиране на очакванията ни за бюджета, но плановете ни не са се променили. В началото на април назначихме още хора и фокусът ни е към развитие, включително излизането на чужди пазари.



Какви са прогнозите ви за тази година - като среда и възможности за бизнес?



- Икономиката, и то не само нашата, няма да издържи дълго на предприетите мерки. Очаквам скоро управляващите в България и Европа да намерят по-балансирано решение, с което икономическият и социалният живот да се върнат към нормалното. В противен случай ще бъдат изправени пред ескалация на социалното напрежение и много по-големи щети за обществото, в това число и човешки живот (насилие и конфликти), в сравнение с потенциалните директни жертви на пандемията. Да се надяваме, че това ще бъде избегнато, защото в противен случай бихме влезли в депресия за дълъг период напред.

За по-малко от пет години българският IT стартъп А4Е (Analytics for Everyone) успя да приключи втори успешен рунд на финансиране. Сегашната порция от 660 хил. евро е осигурена от нови и същствуващи инвеститори, с което общият привлечен ресурс достига 1.2 млн. евро. Със средствата компанията вече започна да засилва екипа си, за да се подготви за крайната си цел - до края на годината да излезе на европейския пазар. По думите на основателя Христо Хаджичонев епидемията от коронавирус не променя тези планове и дори отваря нови възможности, по които компанията вече работи.А4Е прави продукти за автоматизирано вземане на решения на базата на анализ на данни. Те имат приложение в най-различни области - търговците на дребно например лесно преценяват какво и колко трябва да заредят, а кредитните фирми бързо оценяват риска на потенциални клиенти.А4Е е създадена през 2015 г. от Хаджичонев и четирима негови приятели (единият по-късно излиза) с 18 хил. лв. начален капитал. Идеята е да разработят платформа, която да подпомага вземането на решения чрез автоматизиран анализ на исторически и прогнозни данни. Още същата година начинанието е подпомогнато финансово от два фонда - "Импетус капитал" и Eleven, както и от бизнес ангел - Георги Кременлиев, които осигуряват общо 60 хил. лв. През 2016 г. компанията получава 270 хил. евро кредит от Уникредит Булбанк. Появяват се и първите клиенти - сладкарници "Неделя", "Кредисимо", "Спорт депо" и др., и две години по-късно компанията успява да излезе на нула. "Ние сме по-зрял екип, имаме предишен предприемачески опит и когато стартирахме тази инициатива, си казахме, че ако до определен момент не успеем да направим бизнеса печеливш, няма смисъл да си губим времето. За щастие успяхме", казва Хаджичонев, който зад гърба си има компании като "Таурус" и "Рила солюшънс".Резултатите се оценяват и от инвеститорите, които решават да "ускорят" бизнеса с допълнителен ресурс. Така в края на миналата година започва нов рунд финансиране, който протича на два етапа и вече е затворен. В резултат фирмата получава свежи 660 хил. евро. Допълнителният капитал е осигурен от "Импетус капитал" и българската "Илевън кепитъл", както и от бизнес ангела Георги Кременлиев, които увеличават дяловете си, а като нови инвеститори се включват фондовете "ИмВенчър I" и "ИмВенчър II", зад които стоят основателите на "Импетус капитал" Николай Мартинов и Виктор Манев.В момента най-голям дял в компанияти има Христо Хаджичонев - 23.8%, а по 11.9% държат съоснователите Николай Николов, Димитър Атанасов и Александър Ефремов. След тях се нареждат фондовете "Илевън кепитъл" с 11.4%, "ИмВенчър II" и "ИмВенчър I" съответно с 8.4% и 5.4%, "ММ консулт" (собственост на Виктор Манев) със 7.6%, "Импетус капитал" с 6.5% и Георги Кременлиев с 1%.С част от новото финансиране компанията изплаща заема си към Уникредит Булбанк, като справка в Търговския регистър показва, че в края на миналата година е заличен залогът на търговското предприятие. С останалите средства компанията вече работи по разширяването на бизнеса. "След като през 2018 г. излязохме на нула и показахме, че бизнес моделът до някаква степен се самоиздържа, решихме, че оттук нататък вече можем да планираме разрастване", казва Хаджичонев.Първата стъпка към това е увеличаването на екипа, тъй като компанията е достигнала лимита на възможностите си да доставя на нови клиенти. "В продължение на няколко години поддържахме добри темпове на растеж, но в средата на миналата година спряхме продажбите, защото капацитетът ни беше запълнен до края на годината", обяснява Хаджичонев. Така още в края на миналата година екипът от 6 души става 12, през април са наети още хора, като до средата на годината броят им трябва да бъде общо 16-18 души.Втората част от плана за разширение е излизането на външни пазари, като целта на А4Е е т.нар. DACH - Германия, Австрия и Швейцария. Основната причина за този избор по думите на Хаджичонев е, че това е най-големият консолидиран пазар в ЕС. "Тъй като са немскоезични, няма проблем да се базираш, да кажем, във Виена и да покриваш Германия и Швейцария. Това определено не може да се каже за страни като Франция, Италия или Испания", казва той. Друга причина са добрите партньори, които компанията има, както и че в Германия например има доста широко поле за развитие на дигитални технологии. Целта на дружеството е тази година да направи първите си сделки навън, като засега не планира да отваря офис на място.Според Хаджичонев в чужбина със сигурност пазар ще намерят продуктите им, насочени към ритейл сектора (A4Retail), тъй като те покриват много голям спектър. Възможности има и за привличане на дистрибутори с продуктите A4Wholesale. В тази област в момента компанията прави пилотен проект за групата "ВМ Финанс", която управлява портфейл от компании в сектори като дистрибуция, логистика и др., а като успешен клиент определя eBag. "Ако в сладкарници "Неделя" управляваме номенклатура от 150 единици, в eBag управляваме 16 хил., т.е. говорим за автоматизирано взимане на решение кога, колко и какво да се зареди от хиляди единици в рамките на голямо портфолио", обясни той.Надеждите са, че пробив може да бъде направен и в сферата на застраховането. Причината е, че наскоро компанията разработи нов продукт за "Булстрад Виена иншурънс груп", който автоматизира 60% от актюерската работа, като оценява потенциалните контракти от гледна точка на риск, отчитайки множество параметри. По думите на Хаджичонев подобно решение е изключително полезно, когато пазарът на една компания расте, а специалистите не достигат."Още когато започнахме да разработваме продукта за "Булстрад", направихме проучване и за наша изненада се оказа, че досега никой в света не е предлагал подобно нещо", каза Хаджичонев. Това е и причината решението да попадне във фокуса на организаторите на Digital Insurance Agenda (DIA) - един от най-големите форуми в сектора в света, който среща застрахователи с технологични компании. А4Е е една от малкото фирми, поканени да представят решението си на следващото събитие в Амстердам. То трябваше да се проведе през юни, но беше отложено за края на октомври заради пандемията.Макар че засега според Хаджичонев компанията има достатъчно широка база, върху която да расте, вече се обмислят и следващи разработки. Такъв например е продуктът за динамично управление на ценообразуване, както и продукт за дистрибутори, който ги алармира, когато започват да губят клиент. И двата продукта в момента са в процес на разработка.След като през 2018 г. А4Е увеличи продажбите си с 64% до 254 хил. лв. и отчете малка печалба (виж таблицата), резултатите за миналата година също ще бъдат нагоре. "За 2019 г. бяхме планирали два варианта - със и без инвестицията, която се случи сега. Абсолютно успяхме да изпълним варианта без инвестицията", каза Хаджичонев и добави, че оборотът е бил над 400 хил. лв. "Имахме потенциал и за по-висок резултат, но капацитетът ни беше изчерпан", добави той.Със свежата инвестиция и по-големия екип сега компанията има добра основа да случи този потенциал. Естествено всичко ще зависи и от развитието на ситуацията покрай коронавиурса, която обаче дава и допълнителни възможности.