Семейна устойчива мода

Фокусът върху развитието на онлайн магазина води и до повече продажби. Приходите на blonde gone rogue за 2020 г. са 100 хил. евро, като екипът очаква 2021 г. да приключи с 300% ръст. Все още компанията не работи на печалба, а по думите на Гергана Дамянова това трябва да се случи в края на 2022 г. или началото на 2023 г.

Инвеститорски интерес

Потенциал в бизнеса на сестрите Дамянови виждат и различни инвеститори. От основаването си blonde gone rogue е привлякла капитал в размер на 120 хил. евро от ангел-инвеститори в България, Великобритания и САЩ. През юни тази година компанията затваря и нов рунд на финансиране. Тя набира капитал от 35 хил. евро от инвеститори, част от общността CEO Angels Club. "Това е вълнуваща възможност, тъй като е ориентирана към бизнес концепция на пазар за милиарди долари. Освен това има положително въздействие върху социалните, екологичните и климатичните проблеми", коментира за "Капитал" Десислава Ковачева, водещ инвеститор в blond gone rogue и член на CEO Angels Club. Директорът на клона на CEO Angles Club в Лондон Кирил Минчев добавя, че сред причините за вложението е и опитът на екипа зад blonde gone rogue, както и амбицията им за навлизане на нови хоризонти в света на модата.

От компанията ще използват свежия капитал, за да разраснат екипа си. Към момента той се състои от трима души, като целта е в близките месеци да наемат и асистент-дизайнер.