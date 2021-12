"Ингилиз груп" - луксозните обувки, които стават зелени

Игра на обувки

Компанията нашумя покрай партньорството си със световноизвестни брадове като BY FAR, Demobaza, американската дизайнерка Tiannia Barns, както и с италианеца Gianfranco Pierantoni, който моделира сценични костюми и обувки за големи филмови продукции. В резултат "Ингилиз" започна да произвежда обувките за сериала Game of Тhrones и по информация от компанията ще продължи да ги произвежда за продължението на сериала - House of the Dragon, който ще излезе през 2022 г.

Сред новите стратегически партньори на "Ингилиз" е още един премиум бранд с български корени - House of Atana. Компанията води и преговори за производство на обувки за Парижката опера и балет. От няколко години "Ингилиз" усилено развива собствения си бранд обувки Ingiliz. През 2013 г. собственото производство е било едва 5%, през 2019 г - около 10%, целта в следващите години е да достигне 30%. През 2022 г. "Ингилиз" планира да открие собствени магазини в Париж и Милано.

Ингилиз, Ingiliz Group, производител на луксозни обувки, Пещера. Фабрика, цех, производство, заетост, бизнес, работници, шивачки. Капитал Градове Фотограф: Цветелина Белутова

Иновации и зелени технологии

"Преминаването към изцяло зелено производство е дългосрочен проект на "Ингилиз груп", по който започнахме работа преди няколко години. Нашият план предвиждаше да инсталираме фотоволтаици през 2022 г., но несигурността на пазара на електроенергия ни мотивира да започнем още през април тази година. Така към края на 2021 г. освен стабилност ще постигнем и пълен въглероден неутралитет при консумацията на ел. енергия", казва Ремзи Ингилизов.

Пред "Капитал" той пояснява, че стратегията на компанията се нарича "Стратегия 2017". Тя е свързана с преориентиране на цялото производство в устойчивата мода с безотпадни и технологии с нулев въглероден отпечатък. "Това е един дълъг процес, който включва в себе си технологични патенти, продуктови иновации и т.нар. полезни модели", посочва Ингилизов-син.