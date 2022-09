"Фейдом" - дизайн от Македония и маркетинг от България

"Първо имплементирахме модела тук, в България, за да тестваме възможно ли е, работи ли и има ли смисъл изобщо марка за дивани да съществува по този начин, тъй като не е много често срещано. В бранша има още една такава по-известна световна компания. Разликата е, че тя е във високия ценови клас и работи със собствени магазини, докато при нас точно това е идеята - всеки от магазините да бъде собственост на отделни юридически лица. Те да си управляват фирмата, докато ноу-хау и по-специално маркетингът да идват от нас."

"Фейдом" са все по-предпочитани за офиси и Airbnb имоти Фотограф: Цветелина Белутова

Успехът не закъснява и скоро в България са разкрити нови обекти в София, Пловдив и др. Зоран и Филимена, впечатлени от резултатите, предлагат франчайз моделът да се изнесе в чужбина. Тогава е привлечен и третият съдружник - Петър Джелебов, който към онзи момент се занимава с франчайз на детски центрове към "Уолтопия". "Започнахме да се предлагаме първо на нашите ширини: Румъния (където брандът има 5 магазина) и Гърция и вече имаме по-смели амбиции - в Западна Европа сме представени в Белгия, Холандия, Словакия, Чехия, в преговори сме с още няколко места, че даже обмисляме и други континенти, но ще видим", казва той.

Функционални и зелени

Какво отличава диваните "Фейдом" и прави бизнес модела успешен? Това, че са различни, интересни, функционални, не са скъпи и не на последно място - произвеждат се по-устойчив начин, отговарят Петър и Крум. "В България цените варират между 2000 и 3000 лв., като за тази цена клиентите получават високо качество. Много фабрики доставят материали и едри суровини от Китай, докато при нас това е сведено до минимум, ние си ги набавяме от България, Румъния, Сърбия и Балканите. Това сега ни дава предимство, тъй като транспортът, а и цените на суровините скочиха много", казва Крум.

Диваните могат да са със сменяеми калъфи Фотограф: Цветелина Белутова

"Най-уникалното от гледна точка на материалите, които използваме, е, че се стремим те да са възобновяеми и въобще да станем екологичен бранд. Искаме производството ни да се самоиздържа от наша собствена гора и за целта инвестираме в площ в Сърбия, засадена с пауловния. Самите продукти за последните 5 години претърпяха тотална промяна, за да се намалят всички възможни вредни полиуретани с 80%", казва Петър. Също така фабриката в Скопие е оборудвана със соларни панели.