Приключенското общество на Panic Frame & Travel

Второ, защото ценят ресурса, който техните туристи влагат - както като средства (5-7 хил. лв. и нагоре за 10-15-дневна екскурзия), така и като отпуск, респективно свободно време, което обикновено е ограничено. И трето, с увеличаването на групите шансът да има някой, който не знае къде отива и би провалил цялата експедиция, е много по-голям.

Комфортът е само едно от предимствата на този тип подбор. Дългосрочни приятелства и контакти са друг бонус, оказва се. Стефанов разказва, че сред техните туристи има както двойки и семейства, така и добри бизнес партньорства - "сега две компании на наши клиенти се сливат, след като се запознаха на наша екскурзия".Въпреки че не се рекламират извън България, сред туристите, които избират Panic Frame & Travel, има и чужденци, както и българи - емигранти в Западна Европа и САЩ.

В момента усилията на екипа са насочени към екскурзии до нови и непопулярни дестинации като страни от арабския свят - Саудитска Арабия, дори Ирак, както и из Южна Америка - "дивата част на Коста Рика, обмисляме и Бразилия" и Африка - Того, Бенин, Руанда и Конго. "През 2024 г. ще направим и първото за България пътуване до най-голямата пещера във Виетнам - Сон Донг", разказва Стефанов. Едновременно с това подготвят и обиколка с кемпери на чужденци в България, като този проект е почти готов и само чака подходящ момент да бъде пуснат.