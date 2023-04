Галерия за българска мода

Плановете за бъдещето са разрастване - в България, а и навън. "След толкова много работа по изграждането на имиджа на Flower's & Co Gallery бих искала да направя франчайз модел. Всеки, който иска да се позиционира в сегмента, с абсолютна лекота би спечелил от наложеното вече име и би могъл да продължи да разширява", разказва Кръстева. А оферти за такъв вече има от Пловдив. До края на месец май ще отвори врати и обект в новия Quartal на бул. "Г. М. Димитров", чиято концепция кореспондира с локацията, казва тя. "Ще има свещи, керамика, интересни аксесоари." В плановете е и откриването на летен поп-ъп магазин на българското Черноморие, като конкретното място и дата все още са неясни.

Този месец стартира и международната експанзия на марката, като първа дестинация е хотелът на българи в Халкидики Mount Athos Resort. "В бъдещето определено виждам магазини на други пазари, но там фокусът не би бил български марки. Flower's & Co в чужбина ще е мултибранд магазин като Farfetch и Luisaviaroma. С интересни и забележителни марки, които са форма на изкуство", описва стратегията Кръстева.