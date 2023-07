Българският изобретател с британската награда

Най-големият двигател, на който е прилагана системата, е 24-цилиндрова когенерация за производство на електричество и пара, която работи на природен газ. "Не мога да кажа, че нямаме лимит, но теоретично може да се направи много голяма система. И сега имаме устройство, което произвежда по 10 хил. литра оксиводород на час", казва Ненов. Компанията дори има проект в индустрията, където газовата смес се добавя към метан. "Производителите на горелките смятаха, че това е невъзможно, но ние доказахме, че системата работи", добави той.

В момента компанията продава HydroGen в 11 държави на 3 континента, включително Индия, Малайзия и Канада. Особено отворени към технологията са шотландците. "Те са много насочени към екологията", казва Ненов.

И друго приложение

През последните години Ненов се фокусира върху друго потенциално приложение на технологията - за медицински цели. Разработеният продукт HydroVitality представлява водородна инхалационна терапия, която по думите му оптимизира работата на отделните клетки, което носи различни ползи за организма. "HydroVitality е един от малкото водородни продукти, разработени в западния свят, които се използват за медицински изследвания. Това означава, че можем да подкрепим твърденията си с изследвания", уточнява Ненов.

От 2 години компанията си сътрудничи с University of the West of England в Бристъл по финансиран от английското правителство проект, като в резултат на проучванията досега са направени 4 медицински публикации - за приложението на водородната терапия при ковид и постковид синдром, при менопауза и перименопауза, както и за методите на администрация. "По време на пандемията в Китай излезе книга с над 270 научни изследвания за приложението на оксиводорода при ковид. Предимството му е, че миксът от газове е балансиран, водородът помага за усвояването на кислорода и няма опасност да се предозира", каза Ненов. В момента с университета се работи и по изследване, свързано с рака, където по думите на Ненов първоначалните данни показват, че оксиводородът може да забави развитието на заболяването и да облекчи негативните ефекти при химиотерапия. Медицинската публикация предстои да излезе.