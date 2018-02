Безплатно обаждане на клик разстояние

Даниел Христов, основател на Free Call Inc.

© Анелия Николова

"Свобода да се обаждаш безплатно навсякъде по света" е мотото на българската стартираща компания Free Call Inc. Тя разработва софтуер, който дава възможност на клиентите на малки и средни бизнеси да им звънят безплатно от различни мобилни устройства. Според основателя на компанията Даниел Христов резултатите са освен по-високи продажби и изграждане на доверие между бизнеса и потребителите.Преди повече от четири години Даниел Христов и екипът му разработват в България услуга за чат в реално време, която предлагат само в САЩ на малки и средни бизнеси основно от хотелиерството и електронните продажби. С времето обаче навиците на потребителите се променят, а за компаниите става все по-трудно да отделят ресурси, за да поддържат постоянно чат услугата. Сред основните проблеми е, че често се налага фирмите да наемат допълнителни служители с комуникационен профил, които да отговарят постоянно на онлайн запитванията на клиентите.Затова през 2016 г. Христов решава да развие услугата на следващо ниво, а именно вместо чат да предлага директно безплатни обаждания през сайтовете на компаниите. Така клиентите им ще бъдат на един клик разстояние от разговор, в който могат да зададат повече въпроси, както и да стигнат до директна покупка или резервация.Новият проект, наречен "Безплатно обаждане", е отново насочен към малки и средни компании, които нямат технологичен профил. Затова и по думите на основателя Даниел Христов инсталирането на услугата става лесно и дистанционно. "При успешното внедряване на всяка страница на сайта на клиентите ни директно се появява икона със зелена слушалка", обяснява той. През нея потребителите могат безплатно да се свържат с човек от компанията в зависимост от това към кого е насочено обаждането. Така например при хотелите туристите вероятно ще се свържат през сайта директно с рецепцията. "Собствениците на малки бизнеси не е необходимо да стоят постоянно на компютър, за да приемат запитвания. Те могат да свържат услугата към мобилния си телефон или към централа. За хотелите това е алтернативно средство за директни резервации", обяснява Христов.Като допълнение софтуерът може да засече откъде е получено обаждането благодарение на внедрената геолокация, да предостави запис на разговора или хронология на повикванията. Клиентите на българската компания могат и да зададат часови диапазон, в който да приемат обаждания от сайта им. През останалото време на посетителите им се предоставя опция да изпратят стандартно запитване на съобщение.За българската компания всеки вид комуникационно средство представлява конкуренция, включително и безплатните телефонни номера или останалите чатове на живо. Приложенията като Viber и Skype обаче не притесняват Христов, защото според него те усложняват връзката между компания и клиент, тъй като е необходимо инсталирането им на всяко устройство, изпращане на покани за приятелство и изчакване за одобрение.Компанията Free Call Inc. е регистрирана в САЩ, което според Христов спомага за по-лесна продажба на продукта на чужди пазари. "Безплатно обаждане" се предлага на месечна абонаментна база, като цената варира според количеството безплатни минути, които се предоставят на компании, и разширените допълнителни услуги. Цената варира от 12 долара на месец за 60 безплатни минути до 885 долара за големи фирми с над 16 хил. безплатни минути. Българската стартираща компания предлага и стартов безплатен пакет, който може да се използва неограничено време и предоставя 30 безплатни минути разговори на месец.За да осигури минутите, българската компания си партнира с телекомите в различни държави, като по думите на Христов сключването на договор е дълга процедура, която може да отнеме и половин година. "Ние потребяваме милиони минути, благодарение на което можем да договорим по-добри цени и печелим именно от отстъпката, която получаваме", обяснява той.Към момента "Безплатно обаждане" се използва от над 26 хил. фирми по света, като по-голямата част от тях са инсталирали безплатната версия на услугата. "В България имаме над 700 плащащи клиента, а по света около 10% от всички регистрации са плащащи, като най-много са в Русия", обяснява Христов. Сред клиентите на компанията са и редица общини, като в България услугата се използва от община Бургас, община Пловдив и община Габрово с цел да дадат по-лесен достъп на гражданите до услугите им.Благодарение на интереса към безплатните обаждания екипът на Free Call Inc. бързо се разраства и вече наброява 40 човека, от които трима програмисти и още 10 човека, отговарящи за продажбите в България от офиса на компанията в Пловдив. Останалите служители са базирани в САЩ, Великобритания, Индия, Филипините и др., където осъществяват контакт с потенциални клиенти. На този етап компанията не е търсила допълнително външно финансиране за развитието си. "Бизнесът успява да се самоиздържа, а скоро ще започнем да отчитаме и печалба. До момента инвестираме спечелените средства в развитие на компанията – наемане на служители, инвестиции в технология и др.", казва основателят на Free Call Inc.