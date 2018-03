Започва третото издание на Startup Europe Week

© SEW

Млади компании и предприемачи могат да се включат в едноседмичното стартъп събитие Startup Europe Week, което се провежда за трета поредна година в България. Целта на инициативата е да свърже стартъп екосистемата с държавни институции от различни градове в страната и да ги запознае с разнообразни бизнес проекти, както и с евентуалните възможности за финансиране.На Startup Europe Week ще присъстват и вече пораснали стартиращи компании, които ще разкажат за пътя си към успеха. Събитието ще се проведе в София, Стара Загора, Бургас, Варна, Габрово, Велико Търново, Враца, Русе и Пловдив, като предварителната регистрация за желаещите да станат част от инициативата е задължителна. Всяко от събитията в градовете се съорганизира от локални организации от предприемачи и IT общности, част от мрежата на EDIT."Събитията срещат стартъп екосистемата с представители на правителството и общините. Това са отделни светове, които говорят на различни езици и засега все още почти не намират пресечни точки, а има с какво да са си полезни. Надяваме се събитията да са основа на партньорства или поне да сложат начало на смислена комуникация", коментира за "Капитал" Александра Козбунарова, програмен координатор на EDIT.събитието ще продължи от 6 до 8 март, като първите два дни ще бъдат организирани конференции в "София тех парк", по време на които предприемачи, инвеститори и различни институции да споделят своя опит. Последния ден събитието ще се проведе в новооткритото социално пространство на MOVE.BG за премиерата на първото промо видео за българската стартъп екосистема. На 7 март Startup Europe Week ще бъде вв пространството ZaraLab, където ще присъстват предприемачи и представители на Агенцията за регионално икономическо развитие, която ще разкаже за програмата "Европа директно".Инициативата ще се проведе и в на 6 март , а организацията Start It Smart ще представи възможностите, насочени към предприемаческата общност в града. На събитието ще присъстват още представители от община Бургас, "ИКТ клъстър Бургас", "Бизнес инкубатор", както и местни предприемачи и стартъпи. На 6 март ще се организира и Startup Europe Week във, където млади предприемачи, развили бизнеси в България и чужбина, ще разкажат за опита си, а общината ще сподели плановете си за дигиталното бъдеще на града.събитието ще се състои на 7 март , когато ще бъдат представени добрите примери от екосистемата, от анализаторската компания Industry Watch ще очертаят перспективите пред региона, а представител на областния информационен център ще обясни възможностите, които предлагат европейските програми за финансиране през 2018 г.На 9 март въвдвама млади предприемачи с успешен бизнес в областта на технологиите ще разкажат историите си, ще бъде представен местният IT клуб, а община Велико Търново ще сподели стратегията си за насърчаване на младите хора да стартират собствен бизнес.Въвна 6 март ще се проведе лекция на тема "Как от най-бедния регион в Европа се създаде мечта за успешно предприемачество", както и ще бъдат представени възможностите за младите предприемачи в града.ще посрещне Startup Europe Week на 7 март , когато ще бъде представена менторската програма Startup Basics и ще бъдат дискутирани с участниците възможностите на новите дигитални технологии за привличане на инвестиции, стартиране на бизнеси и откриване на нови добре платени и високопродуктивни работни места.по време на събитието ще бъдат представени двата инвестиционни фонда Eleven и LAUNCHub, както и възможностите за технологично предприемачество в града.