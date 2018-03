Приложение улеснява подаването на граждански сигнали към отговорните институции

Мартин Димитров, основател на Novanor

бившата тв водеща и певица

Novanor и обществените поръчки



През август миналата година стана ясно, че българската компания Novanor е сред участниците в обществената поръчка за изграждането на тол-системата. Фирмата участваше в консорциума "Телетол", в който влизаха още БТК и Icom. Обединението обаче отпадна от търга на ниво технически оферти.



През септември 2015 г. основателите на българската компания Novanor присъстваха на представянето на софтуера Lima, който дава информация за трафика, състоянието и ремонтите по пътищата. Тогава системата Lima беше представена именно от двамата основатели Мартин Димитров и Лиляна Деянова, макар официално да беше разработена от компанията "Декарт", която спечели част от тогавашната обществена поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" за 5.837 млн. лв. с ДДС. На въпроси на журналисти към двамата презентатори по време на представянето през 2015 г., какво е участието им в проекта, те не дадоха конкретни отговори, а на сайта на Novanor не могат да бъдат намерени продуктите на компанията. Компанията "Декарт" пък е собственост на "Вабо систъмс" и "Видео Бет", като първото дружество е собственост на "Нове интернал", със 100% собственик на капитала - Васил Божков.

Българската стартираща компания Novanor, разработваща мобилното приложение Civi, получи финансиране в размер на 10 млн. долара от американски инвестиционни фондове. Новият капитал ще бъде използван за разширяване на екипа на компанията и предлагане на продукта на американския пазар.Компанията е основана през 2014 г. от Мартин Димитров и Лиляна Деянова - Лилана,. Двамата се запознават по време на обучението си във Великобритания и решават да създадат софтуерна фирма, която да работи в полза на обществото. Така те поставят основите на Novanor и продукта им Civi. Мобилното приложение има за цел да играе ролята на посредник между гражданите и институциите, информирайки ги за проблемите в различни градове и улеснявайки ги по-бързо да вземат съответните мерки."Често разбирането на българските институции е, че подадените сигнали в социални мрежи не се отнасят за тях и съответно не стигат до тях, реакцията закъснява или никога не идва. Със Civi обаче, когато бъде изпратен сигнал през приложението, той се внася официално в общината и тя е длъжна да даде отговор кога ще започне отстраняване на проблема", коментира Мартин Димитров пред "Капитал".Още през 2014 г. стартиращата компания получава инвестиция от фонда Eleven в размер на 50 хил. лв. срещу 8% дял от фирмата. През годините компанията се разраства и броят потребители на приложението се увеличава. През 2016 г. Novanor отваря и своя първи международен офис в Мичиган, а година по-късно изкупува дела на инвестиционния фонд, а към тази година екипът на компанията в София наброява вече 25 човека.Миналата седмица стартъпът обяви, че е получил финансиране от 10 млн. долара свеж капитал от американски инвестиционни фондове в сферата на социалното предприемачество. Сделката престои да бъде затворена и от компанията не коментираха подробности на този етап, освен че собствениците ще продължат да имат мажоритарен дял. "Новият капитал ще бъде инвестиран тази и част от следващата година съгласно нашия бизнес план, като част от средствата ще бъдат насочени за разширяване на екипа по разработка в София и развиване на компанията американския пазар, където средата за налагане на приложения в категория "Социални мрежи" е изключително конкурентна", обяснява Димитров.През приложението Civi потребителите могат да подадат сигнал за нарушение или проблем в някоя от осемте обозначени категории. Това са "Улици" "Транспорт и паркиране", "Замърсяване", "Съоръжения", "Зеленина и природа", "Детски площадки", "Сгради и строежи" и "Обществен ред", като всяка от тях има и съответните подкатегории, които допълнителни сегментират оплакванията. След това всичко, което трябва да направят потребителите, е да снимат нарушението, да отбележат местоположението и да оставят данни за контакт. От екипа на българската компания изпращат жалбите до конкретните отговорни институции и в реално време дават информация за обработването им. На началната страница на Civi пък всички потребители могат да видят подадените оплаквания до момента и да ги подкрепят или коментират."Така например, ако има подадени сигнали за 2 разрушени улици, а общината разполага със средства за ремонт само на една - може да се анализира броят хора, които засяга проблемът, и какви са техните настроения относно този проблем", обяснява Димитров пред "Капитал" и допълва, че по този начин общините могат да преценят къде са необходими по-големи инвестиции от бюджета и кои са важните за гражданите категории. "Когато даден проблем е отстранен, потребителите могат да дадат своята оценка за това дали са доволни от резултата", казва още основателят. Мобилното приложение е безплатно и е активно за операционните системи Android и iOS.От създаването на Civi до момента има вече десетки разрешени проблеми вследствие на подадени от гражданите сигнали. Най-голям отзвук получиха оплакванията на жителите на Бургас за замърсения въздух, което доведе до поставени глоби на "Лукойл" от 100 хил. лв. и на завода за дървени плоскости "Кроношпан" от 40 хил. лв. Целите за развитие на Civi са да достигне до 50 млн. потребители в България и САЩ."Втората фаза на развитието на платформата включва развиването на облачно базирани инструменти, които използват Machine Learning за анализ на данните. Тези инструменти ще бъдат достъпни за държавни институции под формата на SaaS (Software as a Service) и PaaS (Platform as a Service), предназначени за B2G (Business to Government) сектора", казва още основателят Мартин Димитров.