Кои са финалистите в стартъп състезанието CESAwards 2018

Всички локални финалисти в категории



"Стартъп на годината" – Shkolo; ClaudFaces; AutoButler; Out2Bound; Os.University



"Най-добра компания в начален етап" - AutoButler; Printivo; Shkolo; Out2Bound; Botanic Lab



"Най-голямо социално въздействие" – Shkolo; Human in the Loop; Rocket Heater Gamera; AutoButler; Red Paper Plane



"Най-добър стартъп в биотехнологиите" – Bolka Pharmaceuticals; Printivo



"Най-добър финтех стартъп" – Klear; World VIP Club



"Най-добър стартъп в областта на интернет на нещата" – IMM-Peven Ltd; Navigato; OA Digital, Inc.



"Най-добра стартираща компания, разработваща изкуствен интелект" – ClaimCompass; Human in the Loop



"Основател на годината" - Серкан Куртулус; Владимир Викторов; Тибо Тетинжер; Максим Гасумянтс; Момчил Кюркчиев



"Жена - ролеви модел в технологиите" – Деница Тюфекчиева; Мая Златанова; Станислава Коцева; Татяна Миткова



"Инвеститор на годината" - aeternity Ventures; DigiMark Ventures; Eleven Ventures



"Най-добра акселераторска програма" - aeternity Ventures



"Най-добро споделено работно пространство" – Puzl CowOrKig; Campus X; SOHO; Work&Share Coworking Space; Betahaus



"Най-добър блокчейн стартъп" – LogSentiel; Nexo; Os.University; Propy Inc; ReCheck



"Най-добър технологичен стартъп в сферата на недвижимите имоти" – OA Digital, Inc.; OfficeR&D; Propy Inc