Млади предприемачи могат да кандидатстват в новата програма на ABLE

© Анелия Николова

Млади предприемачи до 35-годишна възраст могат да се включат в новата програма на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Инициативата ABLE Activator е с фокус върху подобряването и развитието на лидерските и бизнес умения на участниците.Програмата започва на 15 февруари и ще бъде с продължителност шест седмици, като обученията ще се провеждат от петък до неделя. През това време ще бъдат покрити общо шест модула за усвояване на различни предприемачески умения. Сред тях са "Изграждане на характер и лидерски потенциал", "Формиране на идеи и хакатон", "Създаване на стойност и тестване приложимостта на идеите", "Бизнес модел", "Маркетингова стратегия, продажби и преговори", а инициативата ще завърши с уикенд с общността на ABLE и представяне на идеите на участниците.Лектори в ABLE Activator ще бъдат представители на българската стартъп екосистема и корпорации, както и международни бизнес лидери. От асоциацията посочват, че сред целите на обучението е именно създаването на контакти с други предприемачи от страната и чужбина.В програмата могат да участват както студенти, които са поне втората година от обучението си, магистри, докторанти, така и млади предприемачи, като сред изискванията е да бъдат до 35 години и да владеят английски език. Желаещите да се включат в ABLE Activator могат да го направят, като попълнят онлайн формата за записване на сайта на инициативата . Крайният срок за записване е 21 декември, а от всички кандидати ще бъдат избрани общо 30, които да се включат. Таксата за участие в програмата пък е 270 лв., като студентите могат да кандидатстват за пълни или частични стипендии. Завършилите ABLE Activator ще могат да се присъединят към ABLE и ще имат възможност да продължат да развиват уменията и проектите си чрез мрежата от членове и ресурси на организацията.