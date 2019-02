Започна кандидатстването за обменната програма Pioneers into Practice

Крайният срок за участие в програмата е 11 април

За втора поредна година България е част от програмата за професионален обмен с фокус върху климатични промени и устойчиви решения Pioneers into Practice. Инициативата ще се проведе в периода септември - октомври тази година и в нея могат да се включат както млади разработчици, така и компании, институции и организации. Традиционно на локално ниво програмата се организира от неправителствената организация Cleantech Bulgaria.В тазгодишното издание на Pioneers into Practice могат да участват професионалисти в областта на управлението на води, почви, отпадъци, производствени процеси, климатични промени, устойчиви практики, енергетика и зелен бизнес. Инициативата е отворена и за неправителствени организации, компании, научни институти и университети, които желаят да посрещнат международни специалисти с цел преминаване към устойчиви практики и производствени процеси, изготвяне на анализи, научни разработки и др.Програмата Pioneers into Practice е разделена на два етапа. Първо в периода между април и юни всички участници ще преминат през редица обучения и менторски сесии с фокус върху иновациите и устойчивите решения. Втората фаза от инициативата е професионалният обмен, който ще се осъществи през есента, когато специалистите ще бъдат разпределени в различни организации, базирани в някоя от останалите 21 страни от Европейския съюз, включени в програмата. Избраните компании и организации в Pioneers into Practice пък от своя страна ще могат да работят с външен национален или чуждестранен експерт върху предварително зададен от тях проект.Крайният срок за участие в програмата е 11 април, като желаещите да се включат трябва да създадат свой профил в сайта на инициативата . Специалистите, които искат да бъдат част от международния обмен, трябва да предоставят информация за образованието си, придобития опит, сфери на интереси, както и да приложат свое CV. Компаниите и организациите, които от своя страна биха посрещнали специалисти от други държави, трябва да добавят информация какъв е капацитетът им на прием и какви позиции могат да осигурят, както и каква е крайната им цел при работата с тях.