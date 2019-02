Започна кандидатстването за предприемаческата програма на "JA България"

Студенти между 17- и 29-годишна възраст могат да се включат в преакселераторската програма на "JA България" Challenge YOU. Инициативата цели да помогне на участниците да подобрят предприемаческите си уменията и да развият идеите си до работещи бизнеси. В края на програмата най-добрият екип ще получи и безвъзмездно финансиране в размер на 10 хил. лв.Желаещите да се включат в Challenge YOU трябва да попълнят онлайн формуляр, като сред изискванията за участие е да има поне двама човека в екип. Преакселераторът е насочен към студенти от всички степени на висшето образование, а крайният срок за кандидатстване е 10 март. Всеки участник трябва да избере и едно от седемте направления, в които попада бизнес идеята му. Сред възможностите са виртуална реалност, изкуствен интелект, интернет на нещата (IoT), финтех, здравеопазване, чиста енергия или агроиновации. От "JA България" посочват, че към момента има регистрирани над 15 екипа.Challenge YOU официално започва на 16 март и ще продължи общо 12 седмици, като лекциите ще се провеждат само през уикендите. По време на програмата младите предприемачи ще бъдат разделени на групи в зависимост от избраното направление. Към всяка от тях ще има по двама ментори, които ще работят с участниците върху развитието на идеите им и създаването на прототип. По време на обучението те ще наблегнат върху презентационните им умения, маркетирането на проектите им, набиране на инвестиция и др. В края на инициативата най-добрите предприемачи ще имат възможност да представят бизнес идеите си пред инвеститори. По думите на организаторите целта е най-напредналите 10 екипа да представят проектите си. Един от тях пък ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 10 хил. лв.