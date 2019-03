Препоръчай ми IT компания

Ивайло Христов (вляво) и Светослав Димов, основатели на DEV.BG и Hire Heroes

© Надежда Чипева

за да могат максимално добре да ориентират кандидатите, за да си намерят най-подходящата за тях работа

Едно от най-големите предизвикателства пред компаниите за разрастване на бизнеса им е намирането на квалифицирани кадри. Този проблем се задълбочава още повече при развиващите се индустрии, каквато е IT сферата. Повече от три години Ивайло Христов и Светослав Димов работят в посока надграждане на познанията на специалистите в областта и сформиране на IT общност, която да обменя опит и знания.До момента основен фокус на двамата предприемачи беше развитието на DEV.BG чрез организирането на специализирани безплатни образователни събития, покриващи различни IT теми. Сега те решават да надградят постигнатото и в края на 2018 г. създават платформата Hire Heroes, през която IT специалисти могат да си търсят работа, да разберат повече за компаниите, в които кандидатстват, и да получат препоръки.Чрез новия си проект Ивайло Христов и Светослав Димов целят да решат и друг проблем в сферата - честата смяна на работни места. "Тъй като основните потребности на хората в IT сектора са покрити от заплатата, най-честата причина за смяна на работата им е, че не я харесват. Това пък се дължи основно на факта, че предварително не са получили достатъчно информация за това каква е компанията, позицията и задълженията им", обяснява Христов.Затова основен фокус на платформата Hire Heroes е консултирането на кадрите. За целта екипът работи с близо 25 IT специалисти с дългогодишен опит в индустрията, наречени heroes (герои – от англ. език), които до голяма степен са възприети от общността като лидери на мнение. В платформата всеки от тях е представен с кратка визитка и информация за компаниите, с които може да осъществи контакт на кандидатите.Търсещите си работа могат да се свържат с до трима от т.нар. heroes, да си организират среща с тях и да разберат повече за компаниите, средата и екипа. "В рамките на пет дни се срещнат за индивидуална консултация с всеки от специалистите, които от своя страна да се запознаят с очакванията, желанията и уменията на кандидата и на база на тях да му кажат коя компания е подходяща за него", обяснява Димов. Ако в края на консултациите кандидатът реши да кандидатства за позиция в конкретна компания, към нея се изпраща CV заедно с препоръки от IT специалистите. В случай че бъде нает като служител и се задържи в компанията след изпитателния срок, специалистите консултанти получават между хиляда и три хиляди лева комисиона в зависимост от опита на служителя."Консултирането е много важно и за целта има нужда от хора, които са добре запознати с професията и са уважавани в IT средите,", допълва Христов. По думите на основателите именно това отличава бизнеса на Hire Heroes от повечето HR агенции, които често не познават толкова добре IT сферата и трудно могат качествено да консултират кандидатите.Към момента през платформата минават средно по 2-3 души на ден, някои кандидати са в процес на интервюта за работа след преминати консултации, а един е нает на работа.Hire Heroes печели процент комисиона от брутната годишна заплата на служителя. Компанията плаща още в началото, когато кандидатът постъпи на работа, но сумата стои заключена от Hire Heroes до края на изпитателния му срок. А ако служителят си тръгне по-рано, 100% от парите се връщат на компанията. Екипът плаща също и комисиона на консултантите.За кандидатите, които нямат желание да минават през процес на консултиране, платформата предоставя и отделно синтезирана информация за различни IT компании в България. Така те могат да се запознаят с историята, дейността, използваните технологии и екипа на компанията, за да вземат решение дали искат да кандидатстват в нея. Списъкът в момента включва над 30 фирми, като по думите на основателите се водят преговори с още 40.Третата услуга, която Ивайло Христов и Светослав Димов планират да развият в бъдеще, е добавянето на страница в платформата с всички актуални свободни IT позиции, за които специалистите могат да кандидатстват.