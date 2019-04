Endeavor започва нова програма за предприемачи

С програмата организаторите на Dare to Scale целят да запълнят липсващ ресурс в предприемаческата екосистема

[Endeavor]

Международната мрежа Endeavor започна нова предприемаческа програма Dare to Scale, в партньорство с Пощенска банка, софтуерната компания "Скейл фокус" и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Целта на инициативата е да подпомогне компании, които вече са валидирали бизнес модела си, но искат да разраснат бизнеса си."В България има организации, подкрепящи предприемачите още на ниво идея, а нашата международна мрежа пък е насочена към вече развити компании. Така установихме, че по средата липсва ресурс. Затова решихме да запълним тази ниша и да помогнем на повече компании да се развият", каза изпълнителният директор на "Endeavor България" Момчил Василев по време на представянето на Dare to Scale. Програмата се организира за първи път в България и според партньорите на проекта подпомагането на бизнеса в този етап от развитието му може да подобри цялостната екосистема и да придвижи страната ни напред в сферата на иновациите.Dare to Scale ще започне през септември, като таксата за одобрените участници е в размер на 1000 евро. Инициативата ще се проведе в рамките на четири месеца в София. В този период предприемачите ще преминат през редица менторски сесии, уъркшопи и обучения в областта маркетинга, продажбите, финансовото планиране, набиране на капитал и цялостното управление на организацията. Ментори в програмата ще бъдат членове на мрежата на Endeavor и бизнес лидери, подбрани спрямо бизнесите на участниците, така че да им бъдат максимално полезни.В Dare to Scale могат да се включат компании от различни сектори, като условието е продуктът или услугата, които предлагат да са вече установени на пазара. Сред изискванията също са компаниите да са реализирали оборот от поне 200 хил. лв. за 2018 г. и да имат под 150 служители. Желаещите да се включат трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване най-късно до 10 май. На база на кандидатурите ще бъдат подбрани предприемачи, които да се явят на интервю с организаторите на програмата в края на май. От всички участници ще бъдат одобрени 10 компании, които ще бъдат обявени през юни.