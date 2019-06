Десет млади компании ще се борят в предприемаческата програма на Endeavor

[Shutterstock]

Одобрените участници трябва да заплатят такса в размер на 1000 евро. Целта на предприемаческата програма е да помогне на компаниите да развият бизнесите си чрез обучения и менторски сесии в областта на маркетинга, продажбите, финансовото планиране, набирането на капитал и др.

Общо 10 млади компании бяха приети в програмата на международната мрежа Endeavor, организирана в партньорство с Пощенска банка, софтуерната компания "Скейл фокус" и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.Инициативата Dare to Scale е насочена към компании с вече валидиран бизнес модел и с потенциал за разрастване. Сред изискванията за участие бяха фирмите в програмата да са реализирали оборот от поне 200 хил. лв. за 2018 г. и да имат под 150 служители.В предприемаческата програма кандидатстваха общо 35 млади компании, които бяха оценявани от ментори на Endeavor и специалисти от компаниите, партньори на инициативата. До втория етап на подбора стигнаха 24 стартиращи фирми, чиито основатели преминаха през редица интервюта с цел журито да разбере повече за бизнес модела, стратегията за растеж и потенциала им за лидерство.До цялостната програма бяха допуснати общо 10 компании, половината от които с IT и софтуерни бизнеси, две в областта на продажбите на дребно, също толкова в производството на храни и една в сектора на услугите. Общо 40% от всички приети предприемачи пък са жени.Dare to Scale ще се проведе в рамките на четири месеца в София. В този период предприемачите ще преминат през редица менторски сесии, уъркшопове и обучения в областта маркетинга, продажбите, финансовото планиране, набиране на капитал и цялостното управление на организацията.- Основателите на IT мрежата DEV.BG, които надграждат бизнеса си с платформата Hire Heroes, през която IT специалисти могат да си търсят работа, да разберат повече за компаниите, в които кандидатстват, и да получат препоръки.- Българската BG Service предоставя B2B услуги в областта на информационните технологии. Компанията разработва софтуер за своите клиенти, както и предоставя софтуерни услуги на база месечен абонамент.- В програмата участва още компанията Prospecto, която разработва сайта Broshura.bg. Идеята зад платформата е да предложи на потребителите разнообразие от онлайн брошури на различни компании – от бързооборотни стоки, през технологии до козметични продукти, елиминирайки хартиения носител.- Сред участниците е и компанията "Сантулита", която произвежда плодови и зеленчукови смутита с марката Frudada. Дружеството залага на здравословния микс и липсата на оцветители и консерванти.- Стартъпът gaida.ai предоставя решение за агентите на недвижими имоти с помощта на изкуствен интелект, който автоматизира процеса на работа с клиентите им. Дигитален агент работи успоредно с реалния, като поема тежестта по цялото обслужване до сделката.- Архитектурното студио Funkt, което разработва концепцията на офиси и ресторанти, сред които Supa Star, Take a Cake, "Ракета ракия бар" и "+ това". Компанията има и собствена линия мебели.- Бранд за бански и плажно облекло More Noir, насочен към в средно високия сегмент от пазара. За измислянето на дизайна им основателките се вдъхновяват от фотографията, изкуството и дори интериорния дизайн.- Българската компания DNH Soft разработва софтуер и е фокусирана върху сегментите на онлайн търговията и облачните услуги. Сред клиентите й са редица германски компании.- Сред участниците е и фирмата Escreo, която произвежда български бои, които създават пространства за писане и рисуване. След нанасянето им всяка стена се превръща в дъска за писане.- В Dare to Scale влиза и компанията Cheese The Queen, която произвежда сирена от кашу с пробиотици. Екипът разработва три вида сирена - класик, с див лук и зелен пипер и с екзотичните подправки, куркума и пушен пипер.