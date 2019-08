Най-голямото споделено работно пространство в България Puzl CowOrKing се разраства

1

Четири години след откриването на най-голямото споделеното работно пространство в страната и региона Puzl CowOrKing екипът отвори шестото подред разширение. На площ над 800 кв.м покривно пространство на бизнес център "Витоша" вече се помещава Puzl CoCafé. Мястото освен за споделен офис ще може да се използва и за работни срещи, както и за провеждане на различни типове събития. От екипа не посочват точния размер на инвестицията.Puzl CoCafé следва индустриалната концепция на останалите части в споделеното работно пространство, насочено към IT специалисти и компании. Мястото разполага с общо пет различни зони – кафене, бар, панорамна тераса, тиха работна зона и две конферентни зали за срещи. "Повечето кафенета не са пригодени за работа и решихме да направим пространство, което да съчетава комфорта на кафетерия с функционалността на коуъркинга", казва пред медиите Тибо Тетинжер, основател на пространството.Капацитетът на кафенето и прилежащото към него работно пространство е общо 80 души, които могат да се възползват от два вида абонамент – целодневен и полудневен, съответно на цена от 20 лв. и 15 лв. Дневният достъп осигурява възможност за работа от всички зони на Puzl CoCafé, а работното време е от 8:00 ч. до 22:00 ч. От екипа на споделеното работно пространство посочват, че Puzl CoCafé е подходящо за дигитални номади, фрийлансъри и членове на технологичната общност."Освен дневните достъпи ще предложим и месечен абонамент за редовните ни посетители. Месечният абонамент ще може да се подновява постоянно", коментира пред "Капитал" Петя Липева, главен навигатор в Puzl CowOrKing. Прилежащите зали за срещи се отдават отделно под наем и могат да се използват също за провеждането на конференции или уъркшопове. "Цената на залите за срещи варира от броя часове, за които се запази, като един час е 45 лв., а ако се закупи пакет от 10 часа за месец, цената е 30 лв. на час", уточнява още Липева.Най-големият споделен офис в страната и региона вече се помещава в две сгради в бизнес център "Витоша". След откриването на Puzl CoCafé общият му размер достига 7 хил. кв.м, които побират над 650 души.Основателите на Puzl CowOrKing Тибо Тетинджер и Антон Стратиев отварят първото пространство, наречено The Space, през 2015 г., което се простира на площ 800 кв.м. След малко повече от половин година идва ред на мястото The Factory, с което споделеното работно пространство се удвоява. През април 2017 г. екипът на Puzl CowOrKing отваря третия и дотогава най-голям офис - 1000 кв.м, наречен The Extesion. Най-голямата експанзия се случва точно година по-късно, когато екипът представя мястото The View, заради 360-градусовата гледка, което е с капацитет 150 души и 2500 кв.м площ. Преди да открие официално Puzl CoCafé, екипът прави разширение на The Space, където временно се помещава един от екипите на Uber Engineering BG.Основателите многократно са заявявали, че проявяват интерес към разрастването на Puzl CowOrKing и на чужди пазари, като по думите на Петя Липева към момента екипът работи по няколко локации.