За втора година млади предприемачи могат да кандидатстват в програмата на ABLE

За втора поредна година асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) организира предприемаческата програма ABLE Activator. В нея могат да се включат млади предприемачи до 35-годишна възраст, които искат да надградят лидерските си и бизнес умения.

По традиция програмата започва на 15 февруари, като тази година инициативата ще бъде малко по-дълга и ще продължи общо седем седмици. Обученията и менторските сесии ще се провеждат от петък до неделя, като през това време ще бъдат покрити общо седем модула за усвояване на различни предприемачески умения. Сред тях са "Изграждане на характер и лидерски потенциал", "Формиране на идеи и хакатон", "Създаване на стойност и тестване приложимостта на идеите", "Бизнес модел" ,"Маркетингова стратегия, продажби и преговори". В края на програмата участниците ще представят бизнес проектите си на т.нар. Demo day.

От асоциацията посочват, че целта на програмата е младите предприемачи да придобият практически знания за създаването на бизнес и представянето му на пазара. Лектори в ABLE Activator ще бъдат представители на българската стартъп екосистема, като в програмата ще вземат участие и международни бизнес лидери. Всички ментори ще бъдат обявени в началото на инициативата.

Освен лекциите в края на седмицата, всяка сряда ще се провеждат и специални събития, част от програмата, по време на които участниците ще могат да се запознаят с историите на успешни български предприемачи и да посетят стартиращи компании.

В програмата могат да участват студенти, които са поне втората година от обучението си, магистри, докторанти и млади предприемачи. Сред изискванията е те да бъдат до 35 години и да владеят английски език. Желаещите да се включат трябва да попълнят

онлайн формата за кандидатстване

, в която да разкажат за образованието си до момента и професионалния си опит. Те могат да представят изцяло бизнес идея или проект със социална насоченост. Крайният срок за изпращане на кандидатури е 15 декември. Във второто издание на ABLE Activator ще бъдат избрани 30 екипа, като тази година таксата за участие в програмата е 330 лв. Организаторите уточняват, че най-изявените студентите ще могат да получат стипендии. Завършилите ABLE Activator станат част и от асоциацията ABLE.