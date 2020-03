Dev.bg получи финансиране от 200 хил. евро

Ивайло Христов и Светослав Димов, двама от основателите на Dev.bg

Българската компания Dev.bg, която е организатор на редица IT събития и стои зад платформата за подбор на IT кадри HireHeroes, получи финансиране от 200 хил. евро. Инвеститор е фирмата за хостинг и изработване на софтуер SiteGround, която паралелно ще помага и за по-бързо разрастване на бизнеса на Dev.bg. Ивайло Христов, Светослав Димов и Митко Василев основават Dev.bg ("Дев България") през 2016 г. с цел да помогнат на IT кадрите да надградят уменията си чрез организиране на професионални образователни събития. Още в началото екипът получава финансова подкрепа от Размус Нилсен и Динко Танев, съдружници на Ивайло Христов в управляваната от него преди това IT компания Komfo. Тогава те инвестират 50 хил. евро, но освен финансово участват активно и в развитието на бизнеса.През годините след това Dev.bg разчита за развитието си основно на партньорства с технологични компании. "Търсихме инвестиция по-продължително време и подбирахме от кого да вземем пари. Включително отказахме на няколко човека, защото не ни трябваха само пари, а и ноу-хау, съвети и напътствия", коментира пред "Капитал" Ивайло Христов.Сега като инвеститор в Dev.bg влиза IT компанията SiteGround. Тя финансира бизнеса на младите предприемачи с 200 хил. евро, срещу които получава 10% дял. "В България има благоприятна академична среда за добри IT специалисти, оттам насетне за нас е важно да създадем условия за постоянно надграждане, като един от начините за това е чрез по-добри и по-достъпни събития в IT сферата, за което вярвам, че SiteGround допринася с тази инвестиция", казва за "Капитал" управителят на SiteGround Тенко Николов. По думите му компанията няма да бъде активно ангажирана с дейността на Dev.bg, но ще подпомага със знания и контакти развитието на IT общността и бизнеса им."След 4 години работа и с вече изграден бранд се появяват много бизнес възможности и постоянно ни боли, че не можем да се възползваме от тях и до този момент трябваше да си слагаме спирачки заради финансови причини", казва Христов и допълва, че инвестицията на SiteGround ще им даде възможност за по-бързо разрастване на бизнеса и осъществяване на пропуснатите идеи.Мажоритарен собственик в българската стартираща компания остава Ивайло Христов през фирмата "иХолд", а с по-малки дялове са Светослав Димов, Митко Василев, Размус Нилсен (през фирмата "Ярлов холдинг АпС"), Динко Танев (през фирмата "Изи софт") и вече SiteGround.Всеки месец от Dev.bg организират 15 професионални безплатни събития, които се финансират чрез партньорства за спонсорства основно с технологични компании, опериращи на пазара. "Четири години след създаването ни достигаме до над 20 хил. IT професионалисти всеки месец, а над 300 от компаниите в бранша са наши партньори", казва Митко Василев. В края на 2018 г. предприемачите разрастват бизнеса си и създават платформата Hire Heroes , през която IT специалисти могат да си търсят работа, да разберат повече за компаниите, в които кандидатстват, и да получат препоръки. По думите на Светослав Димов платформата вече има 50 IT специалисти, които консултират кандидатите и над 70 компании. "Сега навлизаме в етап, в който ще инвестираме много повече в маркетинг активности", допълва той.През 2018 г. Dev.bg отчита 249 хил. лв. приходи. "Миналата година увеличихме приходите си повече от два пъти и оборотът ни надмина половин милион лева, но всички средства се инвестират обратно в бизнеса", категоричен е Димов. Основният източник на приходи за компанията продължават да бъдат събитията, но според основателите следващата година това ще се промени.