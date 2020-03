Български хакатон търси решения за справяне с коронавируса

Участниците ще разполагат с два дни, за да разработят прототип на проектите си

[Pexels.com]

Предприемаческата асоциация Power of BG организира 48-часов хакатон, в който могат да участват хуманитаристи, IT и бизнес специалисти от цяла България. Те ще имат за цел да разработят решения за борбата с короновируса и икономическите последствия от него. Отборите с най-добри проекти ще получат финансиране за осъществяването им. Общият награден фонд на състезанието е в размер на 15 хил. лв., осигурени от асоциацията Power of BG.В рамките на хакатона участниците трябва да разработят проекти в три насоки, свързани с пандемията и последствията от нея. Инициативата търси решения за предпазването и спасяването на човешки животи, подсигуряването на различни обществени групи и проекти, които ще спомогнат за оцеляването на малки и средни бизнеси.Хакатонът ще се проведе онлайн и започва в 18.00 ч. на 27 март. Желаещите да се включват в състезанието трябва предварително да се регистрират в сайта на инициативата. Сред изискванията са участниците да бъдат в екипи, съставени от между 2 и 6 души. Всеки може да представи предварително идеята си в платформата и да напише от какви специалисти има нужда, за да я реализира. Така дори някой да няма екип, може да сформира такъв непосредствено преди хакатона. Към момента има разписани над 50 идеи за борба с коронавируса в страната Участниците ще разполагат с два дни, за да разработят прототип на проектите си, като техни ментори ще бъдат български предприемачи, част от асоциацията Power of BG. Крайният срок за предаване на решенията е в средата на деня на 29 март. Тогава участниците ще представят проектите си през жури, съставено отново от членове на асоциацията. Те ще изберат най-добрите проекти във всяка от трите категории, между които ще се разпредели наградният фонд от 15 хил. лв.