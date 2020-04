Защо много стартъпи ще съжаляват за статута си на еднорози

[Shutterstock]

Основател, който стои под планина от преференциални акции, е като управител на свръхзадлъжняла фирма.

През юли 2006 г. Yahoo,

вече интернет гигант, предложи да купи новоизлюпения Facebook, за 1 млрд. долара. Офертите за милиарди за стартъпи тогава бяха доста редки. "Мислех, че трябва поне да го обмислим", спомня си Питър Тил, един от първите инвеститори във Facebook, в своята книга Zero to One ("От нула до едно"). Първата реакция на основателя Марк Зукърбърг беше категорично да каже не. "Това е просто формалност, каза той пред борда. Сигурно е, че няма да продаваме тук."

Да вземем въображаем стартъп. WeWhack е технологична платформа, която свързва озлобени хора с наемни убийци. (На пазар, на който се очаква повишаване на цените в полза на инвеститорите, правните и моралните опасения относно бизнес модела се отхвърлят като несъстоятелни.) Основателят, г-н Сопрано, притежава всички акции. Нов инвестиционен фонд, наречен Seedy, му дава 20 млн. долара срещу 20%

. Г-н Сопрано може да се похвали, че компанията му струва 100 млн. долара, оценена след получаване на парите. Това е

Но в действителност струва по-малко. Рискови инвеститори като Seedy обикновено

и получават

преференциални акции

Ако Seedy имаше обикновени акции, г-н Сопрано можеше незабавно да продаде WeWhack за 20 млн. долара (стойността на паричните наличности),

16 млн. долара (делът му от 80%) и

останалата част на Seedy. Преференциалните акции са дисциплиниращо устройство. Те насърчават основателя да използва 20 млн. долара, за да създаде фирма, която струва много повече.

Но г-н Сопрано иска да бъде основател на стартъп еднорог, оценен на стойност 1 млрд. долара или повече. SoftMoney казва, че ще плати 200 млн. долара за оценка от 1 млрд. долара след инвестицията, ако получи по-голяма сигурност, в случай че нещата се объркат. П

два пъти преференциални акции: сигурност, че ще върне своите 200 млн. долара двойно. Така цената при продажба на WeWhack трябва да достигне 400 млн. долара, преди някой друг да получи и стотинка. Но г-н Сопрано няма проблем с това. Той е уверен, че бизнесът му струва милиарди.

Когато се набират големи средства, това може да създаде несъответствие по-късно между основатели, ранни и късни инвеститори, казва Саймън Левене от лондонския фонд Mosaic. Основател, който с

под планина от преференциални акции, е като управител на свръхзадлъжняла фирма. На пазар с намаляващи цени на акциите делът му вероятно няма да струва нищо. Така че защо да не разпределите останалия кеш на компанията в бонуси, да поемете неоправдани бизнес рискове или просто да се откажете? Той може да използва правото си на глас, за да блокира излизането за други инвеститори. Може да стане объркано.

позабравенПредприемачите са напълно уверени в евентуалния си успех. Те трябва да бъдат. Стартъпите обикновено се провалят; на езика на Силициевата долина - те имат висок шанс да бъдат убити. Необходима е необичайна самоувереност дори само да се основе стартъп. Г-н Зукърбърг беше силно убеден в правотата си. Малко след това инвеститори започнаха да хвърлят пари към бизнеси, подобни на този на Зукърбърг. Основателите бяха готови да рискуват сигурността на своите инвеститори, за да бъдат оценени за милиард долара. Сега ще съжаляват. Те всъщност стоят под планината от дългове за техните компании.от компаниятачислотоза търговия.отпускат финансиранеконвертируеми. Това е гаранция, специфична за рисковия капитал, казва Жан-Ноел Баро от бизнес училището Hec Paris. "Конвертируем" означава, чепреобразува в обикновени акции, когато компанията се продаде на по-голяма компания или се листне на борсата. "Прееренциални" означава, че акциите ще се изплатят на инвеститора преди тези на обикновените акционери: той има преференция за изплащане. Ако в нашия хипотетичен случай стойността на компанията при продажбата й е между 0 и 20 млн. долара, Seedy получава всичко. Ако е между 20 и 100 млн. долара, инвеститорът получава 20 млн. долара, а г-н Сопрано останалото. Само ако стойността на продажбата е над 100 млн. долара, двете страни ще бъдат изплатени пропорционално на дяловото си участие.вземавръщаНещата стават по-сложни с узряването на бизнеса. Г-н Сопрано решава да продаде още 20% от WeWhack, за да финансира глобалната си експанзия. Интерес има от страна на фондове за рискови инвестиции. Най-високата оферта идва от фонда SoftMoney. Той е готов да плати 150 млн. долара за преференциални конвертируеми акции, което означава, че е на първо място на опашката при продажба на компанията, изпреварвайки г-н Сопрано и Seedy. Оценката след инвестицията е 750 млн. долара.олучаваДобрият партньор, инвестирал в ранен етап в компанията, ще посъветва основателите да не търсят основно оценка, ако се стигне до такива условия, казва Ричард Уонг от фонда Accel. Теневинаги сСлед много рундове на финансиране компанията може да има множество слоеве в капиталвсеки със собствени защити и право на глас.тоиВсеки може да бъде мечтател на растящ пазар. Шансът да убие компанията е нисък. Но когато възникне проблем, тя се връща към средните стойности на акциите и както казват важните клечки инвеститори, много неща се оплескват.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved