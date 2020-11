Кои са българските финалисти в стартъп състезанието CESAwards 2020

За първи път обаче не победителите, а всички български финалисти ще се състезават и на регионалната надпревара, където ще се изправят срещу най-добрите представители на предпремаческите екосистеми в Австрия, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и др. Регионалните победители ще бъдат избрани на 10 декември и обявени на Facebook страницата на CESAwards. Състезанието за избраните стартъпи, инвеститори, акселератори и споделени работни пространство ще продължи и на глобално ниво, където ще премерят сили с представители на предприемаческите екосистеми от Европа, Азия и Африка.

Всички локални финалисти по категории:



"Стартъп на годината" - Worddio, LogSentiel, Develiot, ProsFit Technologies JSC, QuarkXR



"Най-доброто споделено работно пространство в страната" - Work & Share Coworking Space, Campus X, Networking Premium Coworking Space, SOHO, Association "Students in Action"



"Най-добър акселератор/ инкубатор" - Dare to Scale by Endeavor, Visa Innovation Program, SOinventure, Founder Institute



"Компания с най-голямо социално въздействие" - DEV Bulgaria, Develiot, ProsFit Technologies JSC, LAM'ON, Association "Students in Action"



"Основател на годината" - DEV Bulgaria, REINNO, CodeCoda, Sabina Gyosheva, Association "Students in Action"



"Инвеститор на годината" - LAUNCHub Ventures, Neo Ventures



"Най-добра стартираща компания с до 2-годишна история" - Association "Students in Action", Cheese the Queen, Develiot, Cintelly, Meteo Rocks



"Най-добър финтех стартъп" - iuvo, phyre, Payhawk, LogSentinel, REINNO



"Герой на екосистемата" - Васил Терзиев, Бойко Яръмов, Светозар Георгиев, CMYK Ingredients, Ивелина Атанасова-Генчев, DigitalKidZ



"Най-добро решение за работа във виртуална среда" - DigitalKidZ