Дигитални модели

Търсачка, която се базира на изкуствен интелект

//интернетВ днешно време сферата на интернет търсачките е фактически монопол - Google има 91% дял от този пазар. Макар и това да прави изместването на технологичния гигант от първото място почти невъзможно, то поне оставя възможност за конкуренция за другите челни места в списъка. Една от компаниите, които се опитват да се наложат на този пазар е You - търсачка, която използва изкуствен интелект (AI) за разбиране на заявките за търсене, класиране на резултатите и анализиране на заявките на различни езици (включително езици за програмиране). You обобщава информация от цялата мрежа и предлага вградени приложения като инструменти за търсене за Twitter, които позволяват на потребителите да изпълняват задачи, без да се налага да напускат страницата с резултати. Стартъпът затвори кръг на финансиране от 25 млн. долара, воден от Radical Ventures, Time Ventures и Day One Ventures. Това довежда общите средства, събрани от младата компания, до 45 млн. долара, които изпълнителният директор Ричард Сохер каза, че ще бъдат насочени към разработване на "премиум функции" и сътрудничество с външни разработчици, за да "покажат по-полезни приложими приложения" в страницата с резултати от търсенето.