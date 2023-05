Digitalk 2023: Изкуствен интелект, но не само

AI и други истории

Изкуственият интелект (AI) безспорно бе най-голямата тема на Digitalk, както и най-често споменаваното словосъчетание. Различните говорители обаче поставяха фокус и върху други теми.

Федерико Менна, изпълнителен директор на европейския институт EIT Digital, коментира от сцената, че най-голямото му желание е Европа да се превърне в истински единен пазар. "Европа ще навакса изоставането от САЩ и Китай. Ключовият пазар е тук, домашният пазар на Европа. Никой в САЩ не казва "пазарът ми е Калифорния", затова аз мечтая за деня, в който европейските предприемачи ще казват, че техният пазар е домашният им европейски", коментира Менна. Той направи и закачка с Кийн и името на книгата му How to fix the future: "Искам да формирам бъдещето, не да го поправям."

След него на сцената се качи Христо Борисов, съосновател и изпълнителен директор на първия български еднорог Payhawk. По отношение на горещата тема с AI той коментира, че технологичният сектор вече е преминавал през подобни фази на бърза промяна, като даде за пример блокчейн технологията, върху която се базират криптовалутите. Той добави, че Payhawk продължава да гледа възможности за допълнителни инвестиции, след като миналата година компанията му набра 220 млн. долара при оценка от 1 млрд. долара.

Съоснователят на Payhawk Христо Борисов бе интервюиран на сцена от Филип Генов от F27 Фотограф : Надежда Чипева

След него на живо се включи Даниел Висевич, партньор във фонда World Fund, който инвестира в зелени стартъпи. "Трябва да преструктурираме целия рисков капитал, за да създадем регенериращ се свят. Открито ви насочвам към климатичните технологии. Предприемачите и рисковите инвеститори трябва да разберат, че живеем в свят на декарбонизация. Компаниите, които разбират това, ще бъдат най-високо оценените в бъдеще. Европа има най-големия брой климатични стартъпи, повече от САЩ. По-добри сме в енергийните компании, по-добри сме в компаниите за батерии", каза Висевич.