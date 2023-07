Стартъп новини: онлайн счетоводство и женско здраве

// здраве



Направи ми план за здраве Увеличаването на средната продължителност на човешкия живот отваря врати за нови тенденции, включително и за фокус над поддържането на добро здраве и след 60-те.



С това се отваря и пазарна ниша за компании, които се фокусират над определен тип грижа за застаряващото население като Herself Health, която таргетира единствено жени над 65. Компанията управлява една клиника в Сейнт Пол, Минесота, и предоставя цялостен подход за грижа, който включва здраве, уелнес, мобилност, психично здраве и социално и поведенческо здраве. Лекарите отделят време да говорят с пациентите и да научат техните цели, преди да съставят индивидуални планове за грижа, които са съобразени с възрастта им. Шест месеца след набирането на начален рунд от 7 млн. долара Herself Health се завръща с допълнителен рисков капитал, набирайки 26 млн. в рунд от Серия А. С новите средства Herself Health планира да открие още две клиники през 2024 г.