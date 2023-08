Стартъп новини: гъби вместо месо, намери ми работници, изкуствен интелект за здраве

// веган

Нов вариант за заместване на месото

Производството на протеин от гъби не е нова концепция. Компании като шотландската Enough обаче са готови да променят сектора за безмесни протеини с нови технологии. За целта тя набра 40 млн. евро, с които планира да удвои производствения капацитет на фабриката си в Холандия. Enough е основана през 2015 г. Патентованата технология на компанията захранва гъби със захари от възобновяеми суровини и след това ги ферментира подобно на начина, по който се прави бирата. Резултатът е устойчивият микопротеин Abunda, който има неутрален вкус и месеста текстура и е с високо съдържание на протеини и фибри. Протеинът може да се използва за производството на месо, риба и млечни продукти на растителна основа. От Еnough твърдят, че протеинът Abunda е до 15 пъти по-ефективен от белтъчините в говеждо месо, производството му използва по-малко фураж и отделя по-малко емисии на въглероден диоксид. Компанията цели да постигне капацитет на производство, който да обслужва корпоративни клиенти и да отговори на растящото търсене на алтернативи на животинските продукти. Към днешна дата Enough произвежда около 1 тон Abunda на час, като с парите от рунда се очаква това число да се удвои.

// recruiting

Намери ми човек

Платформите за намиране на работници не са нова концепция, но продължават да набират скорост, защото все повече големи и малки работодатели се насочват към тях. CakeResume, която технологични компании като Google, L'Oreal и TSMC използват за намиране на таланти в Азия, набра 5 млн. долара в рунд на финансиране от Серия А. Капиталовложението ще се използва за разширяване на операциите на компанията в страни като Индонезия, Виетнам и Индия. Базирана в Тайван, CakeResume има 5 млн. потребители по целия свят и повече от 7000 клиенти, които използват платформата за търсене на кандидати за работа. Компанията основно предлага технологични работни места, но обхваща и други индустрии като бързооборотните потребителски стоки и дизайна. В сайта на CakeResume кандидати за работа могат да създават мултимедийни автобиографии, така че професионалисти като софтуерни инженери и дизайнери да могат да показват цялото си досегашно портфолио. Търсещите работа могат да персонализират изображения, видеоклипове и шрифтове. Парите от финансирането ще се вложат в добавяне на инструменти за персонализация на профилите на кандидати.