Новости във веригите: Екоопаковки, каси на самообслужване, платформи за идеи, везни, които виждат

Каси на самообслужване в "Т Маркет"

© Георги Кожухаров

Как с иновационни инвестиции подобряваме средата в България? На този въпрос отговориха участниците в специален дискусионен панел по време на традиционната конференция, организирана от "Капитал" - Retail in Detail, която от 2019 вече се нарича The Future of Retail/ "Бъдещето на ритейла" и се фокусира върху тенденциите и иновациите, моделиращи индустрията.

"За нас иновациите са в подобряване на клиентското изживяване, защото ние се даваме сметка, че не продаваме само стоки и че усещането и преживяването при пазаруване стават все по-важни", заяви Васил Василев, директор направление "Храни" в "Кауфланд България". Той подчерта, че фокус за компанията са и IT разработки, улесняващи пазаруването – например, когато клиентът сложи плодове или зеленчуци на везната, тя автоматично да познава вида на продукта.

"Иновацията при нас е в новата концепция на магазините, първият от които вече бе открит в Студентския град в столицата – той работи 24 часа 7 дни в седмицата, в него има голяма грил зона, WiFi, зона за хапване", обясни Илия Белев, главен оперативен директор на "Т Маркет". Той даде пример с още едно нововъведение на веригата – касите на самообслужване, които вече са в три магазина на компанията. "От тях се възползват 30% от посетителите, защото те пестят време", поясни Белев.

Иновативната ни програма за лоялност привлича и задържа клиенти. Клиентската карта Billa дава различни предимства на притежателите й, които вече са 1.8 милиона. Те правят 80% от оборота на компанията, тяхната средна сметка е със 70% по-висока в сравнение със сметките на тези, които не притежават клиентски карти", коментира Албена Георгиева, главен оперативен директор на "Билла България". Тя поясни също, че

компанията е раздала 22 милиона различни награди за деца под форма на игри и полезни практически занимания.

За нас иновциите не са самоцел, а начин на работа, стремеж за непрекъснато подобряване на средата, обществото, служителите. Ние инвестираме в модел, който създава иновации", обобщи Любомир Хърсев, финансов и административен директор на "Лидл България". Той даде примери за иновативни продукти във веригата - колбаси без механично обезкостено месо, серията продукти Clean Label. Компанията има и своя вътрешна онлайн платформа, в която всеки служител може да предлага нови идеи - част от международната платформа за трансфер на добри практики в рамките на Lidl групата.

"За нас иновациите са свързани с осъзнат, устойчив начин на живот, с грижа към околната среда", каза Анна Драганова, управител на "dm България". dm предлага собствена марка сертифицирана натурална козметика alverde, а от 2015 г. - и сертифицираните биохрани dmBio. От 2014 г. във всички dm марки не се съдържа микропластмаса - един от основните замърсители на реките и океаните. Веригата акцентира и върху опаковките и възможността им да бъдат събирани разделно и да бъдат рециклирани.

