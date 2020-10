Стефан Чорбанов и Димитър Димитров, Stenik: Ритейлът бързо превключи онлайн. Чакаме развитие на безконтактните доставки и плащания

Конференцията Ecommerce and Retail Summit се организира от вестник "Капитал" и е наследник на предходните успешни формати Retail in Detail Strategies for Ecommerce Success . Тя ще се проведе на 5 ноември в Sofia Event Center.За пръв път в петнадесетгодишната си история събитието ще бъде от хибриден тип и ще съчетава елементи от традиционните и дигиталните форуми.Участниците ще могат да се включат присъствено на място или да гледат срещата онлайн. Виртуалната аудитория ще има достъп до digital goodie bag с ексклузивно съдържание от лекторите и спонсорите, както и до инструменти за ефективен нетуъркинг.Повече информация за лекторите и програмата можете да видите на уебсайта на събитието и във фейсбук , а с различните възможности за участие можете да се запознаете на страницата за регистрация