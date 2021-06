IKEA разширява центъра си за поръчки в Пловдив

Магазинът е разположен на три нива в мола, на които се намират зона за получаване на поръчките, мебелен салон, зала за аксесоари в комбинация със съвсем нов формат "IKEA on the go" бистро с прочутите шведски кюфтенца. Посетителите на магазина избират от над 3500 артикула, които ще са налични за взимане на място.

Обектите във Варна и бъдещият в Mall Of Sofia разчупват познатия досега формат - огромни магазини IKEA далеч от града. Новата концепция на шведската компания изисква изграждане на места за пазаруване в удобна и достъпна за хората локация, близо до мястото на живеене.

Компанията в България

Шведският мебелен гигант IKEA стъпи на българския пазар през 2011 г. чрез договор за франчайз с House Market. "Хаус маркет България" е член на гръцката група Fourlis, която държи правата на IKEA и за Гърция и Кипър и управлява пет магазина в Гърция, два в България и един в Кипър наред с общо 9 центъра за поръчки в трите държави.