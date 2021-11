Топ 30 на веригите за бързооборотни стоки: Всички купуват храни и напитки

Печалбата на веригата се свива почти наполовина - от 4.3 млн. лева на 2.3 млн. лева. Положителното е, че задлъжнялостта нараства минимално. Персоналът е увеличен с 36 души до 530. Зад веригата стоят две дружества - "Жанет" - Несебър, и "Жанет Свиленград" - Свиленград. Братята Иван и Станислав Дашеви са съдружници и в двете. В Несебър партньор им е Желязка Неделчева, а в Свиленград - Павлин и Дарина Паришеви.

След две поредни години на спад приходите на бургаската верига "Болеро" (21) леко нарастват - с 3.34% до 31.5 млн. лева. Ръстът при приходите от продажби на стоки е малко по-голям (5%). През годината дружеството увеличава магазините си с един и работи с 11 в Бургас и близките черноморски градчета. "Болеро" продължава да строи сграда с магазин, жилища и гаражи. Печалбата му нараства повече от три пъти, като при 433 хил. лева предходната година достига 1.5 млн. лева. Активите леко се увеличават, задълженията леко намаляват. "Болеро" е собственост на Пенка Керемедчиева.

Сред черноморските вериги най-успешна през 2020 г. е My Market (23). Приходите на варненското "Марчела трейдинг", което стои зад нея, нарастват с 11.4% до 24.8 млн. лева. Под марката My Market функционират 16 супермаркета във Варна, Добрич, Аксаково, Белослав. Още 13 са присъединени във формата My Market Mini по данни от сайта.