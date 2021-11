Манол Гойгаджиев: Търговският център ще играе ролята на онлайн ритейлър

Манол Гойгаджиев има над 15 години опит на пазара за недвижими имоти в страната. Започва своята кариера в Wells Fargo Bank, град Колумбия, Мериленд, САЩ, като анализатор, отговорен за структуриране на жилищни ипотечни облигации на американския облигационен пазар. В периода от 2005 г. до 2007 г. е старши консултант в отдел "Консултиране и инвестиционни продажби" към Forton, където участва в предоставяне на консултантски услуги и изготвяне на пазарни оценки на множество офис, търговски и жилищни проекти. След това основава и оглавява отдела на "Търговски площи" в MBL, където остава до 2011 г. През този период отговаря за отдаването под наем на City Center Sofia. Присъединява се към екипа на "ЕЦЕ проектмениджмънт България" през 2012, където е отговорен за отдаването под наем на "Мега мол София" и "Сердика център". След продажбата на "Сердика център" продължава работа като част от новия екип на NepiRockcastle и към момента е център мениджър на търговския център. Председател е на БАРЦ (Българска асоциация на ритейл центровете), в която членуват 13 от големите търговски центъра в страната. Има бакалавърска степен с две специалности - по финанси и международен бизнес, от Robert H. Smith School of Business, University of Maryland.Манол Гойгаджиев ще бъде един от участниците в събитието Ecommerce and Retail Summit, организирано от "Капитал". Повече информация за конференцията, която ще се проведе на 11 ноември, можете да намерите тук