Лора Събева, "Еконт Експрес": Достигаме до 4 млн. клиенти благодарение на иновативни решения

Лора Събева е управител на "Еконт Експрес". В компанията е от 2006 г. Ангажирана е основно с развитието на областите "Логистична мрежа" и "Интелигентни технологии". Събева е един от лекторите на тазгодишната конференция Ecommerce and Retail Summit: Navigating of new era of buying , организирана от "Капитал", която ще се проведе на 11 ноември. Тя ще говори по темата "Изкуствен интелект в действие: Как "Еконт" трансформира логистиката чрез машинно обучение" заедно с Ангел Кънчев, основател и изпълнителен директор на международната компания Bright.