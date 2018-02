Paysafe организира хакатон с общ награден фонд от 9.5 хил. евро

© Надежда Чипева

както от техническите отдели, така и от продуктовите

"Подобни инициативи със сигурност спомагат за по-добрата ни разпознаваемост като работодател. Организирали сме подобни събития в други офиси на Paysafe по света. Основната ни цел е да обединим софтуерните разработчици от региона и да ги вдъхновим да работят върху интересни и актуални задачи. Важно за нас е като цяло дигиталното приобщаване на младите хора", коментира за "Капитал"

Софтуерни специалисти и финтех разработчици могат да кандидатстват в първия технологичен хакатон на компанията за онлайн разплащания Paysafe, който ще се проведе на 31 март и 1 април в София. Желаещите да се включат трябва да попълнят формуляра за участие до 15 март на сайта на събитието, като сред изискванията е да са навършили 18-годишна възраст. В края на хакатона трите най-добри проекта ще получат парични награди в размер на съответно 5 хил. евро, 3 хил. евро и 1.5 хил. евро.В надпреварата могат да се включат екипи от най-много четирима IT специалисти и разработчици, като допуснатите отбори ще бъдат максимум 20. Одобрените участници ще разполагат с точно 48 часа, за да разработят своите технологични решения под ръководството на техните ментори, които от Paysafe коментираха, че са служители на компанията. По време на хакатона те ще бъдат изправени през предизвикателства в три основни области. Това са облачни инфраструктури и инструменти, нови начини за извършване на транзакции през мобилни устройства и разплащания в социални мрежи през приложения за комуникация, инструменти за сътрудничество или видеоигри. В края на втория ден всеки екип ще представи разработените си решения през жури от специалисти в бизнес и IT сферата. Победителите ще получат парични награди в размер на общо 9.5 хил. евро.Мирослав Божилов, генерален директор на "Paysafe България".През последните години хакатоните се превърнаха в актуални събития, организирани от IT компании, финансови институции и независими организации с цел да сформират общност в областта на технологиите, която да запознаят с казуси от практиката, както и да популяризират продукта или бранда си. Те предоставят възможност на млади таланти да тестват уменията си и да работят с реални база данни на компаниите.От началото на година до момента се организираха поне три хакатона в София. Сред тях например беше "гражданският" хакатон Sloth.Works Civic Hackathon, който се състоя в края на януари, а организатори бяха платформата за работа за IT специалисти Sloth.Works с подкрепата на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ), които поставиха на участниците задачи за разработване на технически решения, приложими за целите на електронното управление. От организаторите коментираха пред "Капитал", че в зависимост от формата хакатоните са подходящи както за намиране на кандидати за работа, налагане на работодателска марка или популяризиране на бранд, така и за инвеститори, които да се запознаят с перспективни продукти и решения. "Има голяма група програмисти, които не се интересуват само от пари, а са със силно гражданско съзнание и целта ни беше да достигнем до тях. По някои от проектите екипите продължават да работят, което означава, че има шанс да направим хубав продукт за държавата и гражданите без поръчка и без пари", коментираха от Sloth.Works.От 9 до 11 февруари за трета поредна година се проведе дататон надпреварата Datathon 2018, организирана от Data Science Society и спонсорирана от компанията за семантичен софтуер Ontotext, които поставиха на участниците задачи, свързани с с обработка и анализ на данни. Целта на доброволческата организация Data Science Society, които развиват глобална научна общност в сферата на Data Science, е участниците да повишат уменията си, като според тях реалните задания в дататона пък могат да привлекат вниманието на IT специалистите към компаниите, партньори на проекта. "Решенията, които участниците предлагат, са реални и се е случвало миналите години да намерят по-добро решение от това, което компанията вече ползва", обясняват за "Капитал" от Data Science Society.