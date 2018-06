Не България в FT, а FT в България

Продуктовият директор в FT Core Нико Виджаяратнам говори за трансформацията на Financial Times на тазгодишната конференция DigitalK

България

на страниците на бизнес изданието Financial Times. Когато го прави, обичайно статиите стават повод за оживени дискусии, в които коментираме как страната изглежда в очите на някои от най-добрите журналисти и анализатори в света. Миналата седмица обаче стана ясно, че този път не България ще се появи във Financial Times, а Financial Times ще се появи в България.

е под формата на журналистически клон, а с откриването на технологичен офис за отдела FT Core, който поддържа всички платформи на изданието и в който ще работят над 100 експерти след година.

продуктов директор в FT Core. Той гостува в София за годишната конференция DigitalK, организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub и NEVEQ. Посещението му със сигурност няма да бъде последно – Виджаяратнам ще бъде тук много често предвид, че съвсем скоро целият екип на FT Core ще се намира в българската столица.



FT Core има своя платформа за данни, която следи какво правят читателите на уебсайта на Financial Times, обработва информация на потребителите (разбира се, спрямо новите изисквания на GDPR), тяхното поведение и се цели да разбере какви са интересите им. "Искаме да научим какво търсят и искат читателите, за да знаем каква маркетингова стратегия да ползваме. От скоро управляваме и нова платформа, която се занимава с бизнес клиентите ни", казва Виджаяратнам.



В момента Financial Times разполага с 930 хил. платени абонати, от които 720 хил. са само за дигитално съдържание. На ден статиите на сайта се четат средно около 1.9 млн. пъти. Всеки неплатен потребител има право на малък брой статии, които да прочете, преди да премине към платена версия.

Кои са Financial Times



Financial Times е една от водещите световни медийни групи за бизнес новини. Абонатите ѝ достигат 930 хил. души, от които 720 хил. саи зцяло насочени към дигиталното съдържание. През изминалата година компанията е регистрирала 10% ръст при абонаментите. Приходите от съдържание са близо две трети от общите, два пъти повече спрямо пет години по-рано. Хартиеното издание на Financial Times също продължава да излиза, като световният тираж на бизнес всекидневника е 185 хил. бройки към март 2018 г.

Софийският офис на FT Core ще бъде управляван от базираната в София британска консултантска компания Xoomworks,

Според прессъобщението до медиите центърът трябва да

В момента работим по офиса. Процесът вече започна и наемаме първите си хора", коментира пред "Капитал"

. Звеното трябва да бъде отворено преди края на годината и в рамките на година екипът му да достигне 100 души. Те обаче ще бъдат едва началото и FT Core в България най-вероятно ще претърпи развитие в бъдеще. "

технологична фирма

добавя

. Локацията на офиса все още остава тайна, но според Xoomworks и тя ще стане известна скоро.



Виджаяратнам посочва, че България не е била единствената възможност пред FT Core, но не разкрива кои са били конкурентните държави. Преди избора на София FT Core е работила чрез аутсорсинг в няколко страни. "С времето стана трудно да имаме множество локации и решихме да сме само на едно място", коментира Виджаяратнам. Според него сред основните причини София да бъде избрана са добрите софтуерни специалисти, географската и културната близост до Лондон, където в момента се намира действащият постоянен офис на FT Core, и начинът на работа, който е "същият като FT". Лондонският център на FT Core ще бъде затворен и работата на екипа ще се пренесе изцяло на българска земя.

Работихме

etfair и отворихме офиса им в Румъния. Първоначално там работеха около сто души, сега вече са над 600.

голям успех за нас",

Минчев

Освен това културата на работа в Xoomworks е много подобна на културата на работа във FT. Инженерният екип е на много високо ниво."

"FT Core е в основата на нашия бизнес. Когато нашите хиляди на брой журналисти пишат своите материали, те ги качват в нашата система. Ние сме тези, които управляват тази система, наред с всички приложения към Financial Times", коментира в интервю за "Капитал" Нико Виджаяратнам, продуктов директор в FT Core. "Ние сме издател, но, търговски погледнато, сме компания, базирана на абонаменти", заяви Виджаяратнам по време на презентацията си на DigitalK. Проектът ще се управлява по модела "създай, управлявай, прехвърли" (Build, Operate, Transfer). Според прессъобщението до медиите центърът трябва да премине изцяло в ръцете на медиата до 2-5 години. "В момента работим по офиса. Процесът вече започна и наемаме първите си хора", коментира пред "Капитал" Стефан Минчев, временен технологичен директор в Xoomworks, отговарящ за офиса на FT Core в София. "Това е страхотна възможност за IT сектора тук. Знам, че FT не е толкова известна в България като IT компания, но всъщност е страхотна технологична фирма, в която хората могат да се развиват", добавя Минчев. Причината Xoomworks да бъдат избрани за осъществяването на българския проект е, че компанията вече има опит в подобни премествания. "Работихме с Betfair и отворихме офиса им в Румъния. Първоначално там работеха около сто души, сега вече са над 600. Това беше голям успех за нас", коментира Минчев. "Освен това културата на работа в Xoomworks е много подобна на културата на работа във FT. Инженерният екип е на много високо ниво." Според Виджаяратнам цялата медийна индустрия в момента е изправена пред трудности, по които ще работи и екипът на FT Core в София. "Преминахме много бързо от хартия към онлайн и след това към мобилни приложения. Вкарахме и технологии като виртуална реалност, добавена реалност, блокчейн", казва той. Едно от най-големите предизвикателства за FT Core е всички издания на Financial Times да бъдат възможно най-гъвкави и проблемите да бъдат отстранявани навреме. "Преди всичко продуктът трябва да бъде лесен за ползване." Минчев коментира, че Xoomworks ще се справи с предизвикателството, защото фирмата не е типична аутсорсинг компания. "Ние не казваме на хората какво да правят, а им даваме възможността да покажат своите идеи и възможности, да оставят своя отпечатък", казва той. Желанието на FT Core е до 12 месеца компанията да има пълен екип в София. От Xoomworks вече търсят софтуерни инженери, бизнес анализатори, продуктови мениджъри и други позиции. "Мислим за FT Core като за съвсем отделна компания, така че наемаме всичко нужно за началото на една нова фирма."