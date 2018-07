Дигитални модели

Продажби

Маркетинг от уста на уста



Mention Me, базирана в Лондон маркетингова платформа, привлече финансиране за 7 млн. долара. Компанията предлага лесен начин на компаниите да изчисляват маркетинговите си активности чрез различни инструменти и анализи. Платформата поддържа 16 езика, а сред над 300-те клиенти са FarFetch, Ovo Energy, Ted Baker и ZipCar. Досега в над петгодишната си история Mention Me е ползвала финансиране само от бизнес ангели. Двамата основатели Анди Кокбърн и Тим Баутън са избрали бизнес модел не чрез абонамент, а чрез брой споменавания от досегашните клиенти на съответната компания. По тази начин интересите на Мention Me и клиентите й са неразривно свързани. "Повечето бизнеси разполагат с един огромен актив - доверието на клиентите си. Ако тези клиенти споделят с приятелите си за бранда и одобрението си за него, това може да се превърне в най-ценния маркетинг канал на този бизнес. Някои от най-големите успехи в последните години - Uber, AirbnB, Dropbox, разбраха това отдавна", казва Кокбърн пред TechCrunch.