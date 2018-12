Лио Ли, вицепрезидент на отдел "Глобален маркетинг, продажби и услуги": Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа

Централата на Huewei



Работим много фокусирано, страна по страна, от юг на север и от изток на запад

За нас е важно дали нашите партньори разпродават всичко.

Ние не сме Made in China, ние сме Made in Huawei.

Лио Ли има близо 20 години кариера в Huawei, отвела го до позицията вицепрезидент на Департамента за глобален маркетинг, продажби и услуги. Преди това е работил 4 години в R&D мрежата на компанията, а 11 години трупа опит в маркетинга и продажбите, включително 9 години, прекарани в продажби в различни райони по света. За почти 7 години се задържа в Русия, след което през 2012 г. става регионален ръководител на Huawei Device Ltd., Co. за Южна Америка.Разговаряме в централата на Huawei в Шънджън за това какво представлява компанията, как работи в Европа и какво подготвя в близко бъдеще.Огледайте се – намираме се в централата на компанията, заемаща множество сгради в цял квартал с десетки хиляди служители. А преди 9 години тук имаше само една сграда. Това е и олицетворение на промяната, която започнахме тогава. В продължение на години Huawei произвежда, проектира и изгражда телекомуникационно оборудване и мрежи. През първото десетилетие на XXI век изработвахме и продукти за масовия потребител по поръчка на световноизвестни телекоми, които поставяха имената си върху тях. Но хората не знаеха, че това е създадено от нас.През 2011 г. решихме, че достатъчно сме страдали от тази ситуация, в която хората ни смятат изключително за доставчик на оборудване, а не за иновативна компания, създаваща собствени продукти. Решихме, че светът трябва да ни познава със собствения ни бранд, че логото ни трябва да стои върху продуктите ни.Първоначално отказваха да ни приемат, но бяхме настойчиви.От опита ни в Италия разбрахме, че в Европа ще трябва да се навлиза от юг на север и от изток на запад. Това се вижда, ако проследите развитието ни в района през последните години. Така стигнахме до ситуация, в която сега в Германия контролираме дял от около 20% на един голям пазар, оценяван вероятно на около 10 млрд. евро годишно. Във Франция имаме 15% пазарен дял, дори във Великобритания, която сама по себе си е особено труден пазар, миналата година постигнахме 12%. Европа е важна за нас, защото е вторият по големина (след Китай) пазар в света, а който спечели Европа, ще спечели "войната" за света.Усилено инвестираме след 2011 г. Започнахме партньорства във футбола, койтое с огромно влияние, и във всяка страна, която ни интересува по-силно, се кооперираме с по един известен клуб - "Атлетико" (Мадрид), "Пари Сен Жермен", "Борусия" (Дортмунд), "Арсенал", "Милан", "Аякс"...Никога не сме се колебали да инвестираме в Европа. Защото ако хората не ни познават, няма как да станат наши клиенти. А ако нямаш клиенти, нямаш приходи. Но и никога не сме се хвърляли да влагаме средства във всички държави наведнъж, а го правим много фокусирано, страна по страна. През последните години отчитаме много добри резултати в Централна и Източна Европа. Това не е единен пазар и се наложи да изпратим екипи, които да работят на място според местните специфики.На първо място и неотклонната ни цел – да бъдем водещ бранд, да бъдем "икона", да предлагаме наистина запомнящи се продукти. Второ, на глобално ниво използваме "бранд посланици", които са популярни имена в обществото - например Лионел Меси - защото хората трябва да могат да асоциират Huawei с конкретно лице и име, а не да се питат "какво беше това".Много важно за нас е третото – обратната връзка с потребителите. Може да ги заливате с реклами, билбордове, телевизионни спотове, но всичко това е еднопосочно. Един от начините да изградим и поддържаме такава връзка са т.нар. friendship stores (в смисъл на "магазини за създаване на приятелства", да не се бърка с вече изчезналата китайска версия на "Кореком" - бел. ред.). Това са места, където потребителите не само могат "да пипнат" всеки продукт, но и да споделят проблем или преживяване, да има кой да си поговори с тях. Имаме такъв в Шанхай и строим още един - най-големия global friendship store, върху площ 2000 кв.м. Подготвяме откриване на такива магазини в няколко държави - като започнем с поне по един във важните пазари.По принцип в страни, където имаме пазарен дял от поне 25%, окуражаваме местните екипи и техните партньори да планират и построят такъв магазин. Такъв обект наистина е необходим, включително за маркетинг на продукти, ако искаме да продължим да сме водеща сила в технологиите за потребители.Изискванията на потребителя са водещи за нас. Затова и при смартфоните се фокусираме върху камерите, скоростта на процесора и бързината за зареждане и издръжливостта на батерията. Много работим върху скоростта и качеството на комуникацията, на мрежите, използвани от отделните устройства. Важно за нас е и изграждането на цялостна Huawei "екосистема".Първото е, че искаме да променим нагласата на партньорите ни от това да се борят да им продадем повече към това да се борят да разпродадат на крайния потребител всичко в складовете си. Този модел означава, че няма значение колко сме продали на конкретен партньор, а дали той разпродава до последната бройка, или поръчаното количество залежава и не достига до крайния потребител. Второто е, че трябва отношенията с партньорите да са стабилни, особено в трудни времена. Те трябва да знаят, че работим така, че и двете страни печелят, но и също така, че заедно трябва да увеличаваме пазарния дял. Иначе всички разговори помежду ни за марж, за проценти, за отстъпки при количества се превръщат в обикаляне в кръг. Представете си го като торта - тя трябва да става по-голяма.Ако си остава същата малка тортичка, колкото и да се пазарим, парчетата от нея ще са малки.Търговията на дребно е сърцевината на нашия маркетинг. Важно е да се изгражда собствена бранд зона, Huawei зона, в която продуктите ни са достъпни, а не скрити във витрини. Ако изграждаш първокласен бранд, не можеш да поставяш стъклена преграда между него и потребителя. Така се подобряват продажбите, така се получава и win-win ситуация.Доста спорихме, преди да започнем да ги произвеждаме. Едни казваха, че този сегмент залязва и защо да инвестираме в нещо, което си отива. Други твърдяха, че персоналните компютри са толкова скучни, че в тях няма абсолютно нищо ново, а трябва да предложим на потребителя нови неща. В крайна сметка решихме, че ако искаме да изградим "бранд икона", се нуждаем от иновативна технология.Това означава много добре да разбираш какво правят потребителите с личния си компютър. Едно е приложението му в офиса, друго е вкъщи, трето е в университета... Така постъпваме със смартфоните - имаме сценарии, описващи за какво се използват по време на шофиране, в офиса или вкъщи, докато се спортува... Говорим, че бъдещето е на интернет на нещата (IOT), на екосистемите. Личният компютър е част от такава система, не можем да го изключим от нея. Затова продължаваме да инвестираме в него. Но по такъв начин, че да имаме лаптоп, който хората да си мечтаят да притежават.Приложения имаме, но тепърва подготвяме навлизането им на други пазари. Това е основно задача на отдела ни за облачни услуги, там работят по този въпрос.Huawei е позната по различен начин на бизнес средите, на телеком операторите, на търговските партньори... Какво не знае, а би трябвало, за Huawei обикновеният потребител?Трябва да знае, че ние сме иновативна компания. Фирма, която е икона, която другите да следват и да се вдъхновяват от нея.Ние не сме китайска компания. Това е глобална компания, основана и установена в Китай. Имаме огромен център за изследвания и разработки и си сътрудничим с талантливи хора и компании от цял свят за проектиране, дизайн и производство на иновативни технологични продукти за потребителите.Това не е Made in China, това е Made in Huawei.