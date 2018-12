Клиентите са по-важни от началниците

Кой притежава Huawei



Huawei официално твърди, че е собственост на служителите си – донякъде в опит да се разграничи от твърденията, че е под държавен контрол. Жън Джънфей е собственик на 1.4%, а останалите са в тъй наречения Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd., който представлява над 80 000 служители на групата. Те държат "виртуални ограничени акции" в Huawei, с които се сдобиват след известен брой години работа в компанията, които не могат да продават и които нямат право на глас при взимане на решения. За тях всяка година получават бонуси на база на представянето си. Над 50 000 чуждестранни служители също могат да участват в тази схема. Според различни източници самият Джънфей и мениджъри също са включени в Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd.