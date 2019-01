Апарат на NASA достигна най-далечнoто космическо тяло до този момент

Космическият апарат New Horizons



New Horizons ("Нови хоризонти"), космическият апарат на NASA, който беше изстрелян през 2006 г., успешно е изпратил сигнали до Земята, след като е достигнал най-далечното космическо тяло в историята на човечеството, пише Reuters. Става дума за замръзнала скала на ръба на Слънчевата ни система, с името Ултима Туле, която учените се надяват, че ще разкрие някои от тайните на Космоса."Имаме работещ космически апарат", коментира в изявление Алис Бауман, управляваща мисията. New Horizons е изпратил няколко снимки на обект с формата на фъстък, от които обаче не се разбира дали става дума за един астероид или два, които са снимани като един, заради лошото качество на изображението. През следващите дни инженерите в NASA очакват по-добри снимки, които да отговорят на този въпрос.New Horizons беше изстрелян в Космоса през 2006 г., като основната цел на апарата беше да изследва планетата джудже Плутон и нейните пет луни. Тази цел беше достигната през 2015 г., когато New Horizons прати първите висококачествени снимки на Плутон. Впоследствие апаратът продължи пътуването си към края на Слънчевата система и в момента се намира на 1.6 млрд. километра след Плутон. Втората мисия на New Horizons е да достигне небесно тяло в астероидния Пояс на Кайпер. През следващите месеци New Horizons ще изследва атмосферата и терена на астероида Ултима Туле.Ултима Туле беше открит през 2014 г., осем години след пускането на New Horizons в Космоса, чрез телескопа "Хъбъл". През 2015 г. астероидът беше избран да бъде следващата цел на апарата. New Horizons ще прелети на 3.5 хил. километра от повърхността на Ултима Туле. Според NASA това ще бъде най-близкото изследване на толкова отдалечено тяло."Вчера американският космически апарат New Horizons направи най-далечното космическо изследване в историята на човечеството и се справи прекрасно със задачата си", коментира пред медии Алън Стърн, главен отговорник за апарата. "Използваме всички възможности на New Horizons и скоро ще знаем как точно се е справил. За него няма втори шансове."