Топ 5 премиери в Барселона

Sony Xperia One



Sony отдавна загуби битката за пазарно надмощие на пазара на Android смартфони. С новия си флагман компанията, изглежда, признава това и се насочва към нишовата си публика от създатели на аудио и видео съдържание. Sony Xperia One се отличава преди всичко с огромен дисплей със съотношение 21:9 и 4К резолюция. Съотношението прави смартфона до някаква степен комично висок, но именно 21:9 е съотношението, което се ползва в кинематографията, което ясно показва към коя група е насочено устройството. Xperia One има и впечатляваща тройна камера с може би най-добре подбраните на пазара размери на отвора на обективите – 26, 52 и 16 мм, които да помогнат при снимането във всички възможни ситуации – от портрети до панорамни снимки. Софтуерът също е подобрен, като високият дисплей позволява отварянето на две приложения наведнъж, при разделен екран. Впечатленията от Xperia One обаче са ограничени, защото компанията не позволи телефонът да бъде ползван физически по време на изложението в Барселона.