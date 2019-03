Дигитални модели

Технология

За бъдещето на автономните автомобили



Израелската стартираща компания Innoviz, произвеждаща сензори и софтуер за автономни автомобили, привлече финансиране от 132 млн. долара в рунд C, включващ участието и на големи китайски финансови институции. Датчиците на фирмата измерват разстояния чрез лазерни светлини, с които генерират изключително точни 3D карти на света около колата. Мнозина в индустрията считат технологията за основна част от бъдещето на роботакситата и безпилотните автомобили. Innoviz ще използва набраните средства, за да се разрасне. В инвестиционния рунд участваха китайски фондове като Сhina Merchants Capital , Shenzhen Capital Group и New Alliance Capital, както и израелските Harel Insurance Investments and Financial Services и Phoenix Insurance Company.